Ex asesor del MAS cayó con 100 kilos de droga

Rómer Gutiérrez Quezada, asesor hasta fines de junio de la concejala Melody Téllez (MAS), hermano de la diputada suplente Amparo Gutiérrez Quezada (MAS) y, hasta ayer, líder de la Organización Che Guevara MAS-IPSP, fue detenido el 7 de julio a las 23:51 en San Bernardo (San Pablo, Brasil), en poder de 100 ladrillos de cocaína pura que pesaron 99,25 kilogramos. La droga, en el mercado brasileño, está valuada en $us 700.000.

Según el auto de prisión en delito flagrante firmado por el policía paulista José Eduardo Jorge y por el mismo Gutiérrez, el líder de la organización guevarista del MAS fue aprehendido junto a otras tres personas, dos brasileños y un empresario boliviano. Quedó detenido y decidió no declarar.

Con acceso

Gutiérrez, según la concejala Téllez, es conocido militante del MAS desde antes de 2004. Asegura que lo conoció en 2006 durante los enfrentamientos entre allegados al Gobierno y la Unión Juvenil Cruceñista. En ese momento surgió la Organización Che Guevara. Luego de los choques violentos entre unionistas y masistas en la curva del Plan 3.000, la organización con el rostro del ‘guerrillero heroico’ apareció en escena como contraparte oficialista a la UJC.

El nombre de Gutiérrez Quezada comenzó a sonar en 2009, cuando su exesposa denunció que pagaba $us 1.000 al mes a un líder de la Unión para obtener información de los autonomistas. En esa oportunidad mostró documentos en los que supuestamente Gutiérrez Quezada aparecía como apoyo presidencial y guardaespaldas del Gobierno.

Según explicó Téllez, no lo volvió a ver hasta 2015 y lo contrató como asesor. Su última declaración jurada ante la Contraloría es de enero de esta año. Allí Gutiérrez acreditó bienes por Bs 10,28 millones, deudas por Bs 1,4 millones y un total de rentas de más de Bs 1 millón. En Fundempresa figura como socio de Golden Grains Commodities, una empresa de granos, cereales y madera. En las redes sociales mostraba sus viajes frecuentes a Venezuela y a Brasil. Desde cerca de San Pablo publicó el 6 de julio, un día antes de ser apresado. Téllez asegura que fue su asesor hasta finales de junio, que luego fue removido del cargo por no presentarse a trabajar.

Figura que quema

Según militantes del MAS, Gutiérrez Quezada tenía ambiciones políticas altas. Manejaba bastante dinero, tenía muy buena llegada a los movimientos sociales y un tiempo trabajó en el Altiplano. Afirman que incluso llegó a ser propuesto por cartas de organizaciones sociales para reemplazar como viceministro de Gobierno al desaparecido Rodolfo Illanes, pero nunca tuvo la confianza de las altas esferas del poder.

Consultada al respecto, la senadora oficialista Adriana Salvatierra dice que no sabía de las cartas, pero que en todo caso los nombramientos de viceministro vienen con orden del presidente Evo Morales.

Gutiérrez Quezada se fotografió varias veces con el mandatario y -aseguran- estaba involucrado en la organización de los 50 años de la muerte del Che. También tiene fotografías con varios ministros del actual gabinete, como Carlos Romero (Gobierno), Ariana Campero (Salud), Luis Alberto Sánchez (Hidrocarburos) y el excanciller David Choquehuanca. Además tiene una instantánea con Abel Galo de la Barra, comandante nacional de la Policía.

Para Salvatierra, que Gutiérrez se haya fotografiado con tanta figura gubernamental no significa nada, ya que las autoridades no pueden conocer a todos los que les piden una foto. Puso como ejemplo que el roboreño implicado en el atraco a Eurochronos tiene fotos con el alcalde de ese municipio, y no por ello los Demócratas están involucrados en el atraco. “Si fue encontrado en flagrancia, que las autoridades brasileñas lo juzguen con todo el peso de la ley”, añadió.

Con ignominia

La Organización Che Guevara MAS-IPSP tiene alcance nacional y encontraron buen arraigo con los sectores de salud. Son conocidos como ‘los poleras blancas’. A través de un comunicado, la organización anunció la decisión de expulsar “con ignominia” al que hasta ayer fue su presidente. Para sus exseguidores, Gutiérrez cometió una traición al proceso de cambio y exigen que el Gobierno agote las vías para extraditarlo al país para que sea juzgado por las leyes bolivianas. Ayer no se pudo contactar a ninguna autoridad del Ejecutivo para consultarle si pedirán su extradición.

Tampoco quieren hablar muchos asambleístas del MAS. “Que hable su hermana”, gruñó un diputado azul. Amparo Gutiérrez Quezada explicó que acababa de volver de Brasil y se comprometió a ofrecer hoy por la tarde una conferencia de prensa en la que aclarará la condición de su hermano.

Cae asesor del MAS; lo acusan de violación



No es un buen momento para los asesores de los concejales cruceños de la bancada del MAS. Ayer, tras confirmarse la detención por narcotráfico de Rómer Gutiérrez, colaborador de la edil Melody Téllez, se confirmó el arresto del asesor técnico del concejal Tito Sanjinez por el supuesto delito de violación, según la versión del abogado de la denunciante, divulgada por la red televisiva Sitel.



El asesor que cayó detenido es acusado de abusar sexualmente de su expareja, una mujer a la que, presuntamente, llevó con engaños y amenazas a un alojamiento.



El abogado que patrocina a la denunciante informó de que se ha demostrado que el abuso sexual fue consumado y anunció que llevará a juicio al agresor, con el pedido de 20 años de cárcel.



Según el abogado, no se puede descartar que la mujer hubiera sido dopada antes de ser objeto de los vejámenes.



De acuerdo con la versión divulgada ayer por la red Sitel, el delito se cometió el fin de semana pasado.



Los asesores de Sanjinez ya habían sido cuestionados en el pasado por haber planteado una denuncia errónea contra el comentarista Carlos Valverde, pues en lugar de acusar a Valverde Bravo se denunció a Carlos Valverde Barbery, su padre, que ya llevaba varios años fallecido.

EL DEBER buscó ayer al concejal Sanjinez, pero él no contestó su teléfono. Se prevé que la cautelar sea hoy.