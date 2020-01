Segunda línea del Ejecutivo tiene un perfil más técnico

El Gobierno optó por un perfil técnico para la segunda línea del Ejecutivo. Mientras los ministerios se reordenan —luego del cambio de gabinete del último lunes—, van surgiendo designaciones de mandos medios que tienen la misión de empujar la gestión pública. La oposición ve que el Movimiento Al Socialismo (MAS) no tiene cuadros profesionales y que se decidió por figuras políticas.

Hasta ayer tomaron posesión cuatro nuevas autoridades de segunda línea, todos profesionales. El procurador es Pablo Menacho, abogado con experiencia y estudios superiores; la presidencia de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) recayó en José Pimentel, con amplia trayectoria en la historia minera.

Al nivel de viceministerios fueron posesionadas dos autoridades: de Transparencia y de Autonomías, ambas entidades que fueron removidas como ministerios. Gonzalo Trigoso, abogado experto, es el nuevo viceministro de Transparencia y Hugo Siles, politólogo de profesión y con maestría en Comercio Internacional y en Administración Pública y Gobierno Autonómico, es ahora el viceministro de Autonomías.



El ministro de Defensa, Reymi Ferreira, señaló que se optó por figuras profesionales para garantizar la labor pública y avanzar hacia la agenda 2025.



“El presidente Evo Morales optó por cuadros profesional-técnicos para avanzar en la consolidación de la agenda 2025, pero también para garantizar la tarea pública”, explicó el ministro Ferreira.

Al respecto, el diputado oficialista Víctor Borda consideró que son necesarios cuadros técnicos en la segunda línea del Ejecutivo. “Son los viceministerios los que hacen un trabajo más especializado, también hay instituciones que deben tener a profesionales”, dijo.

Oposición ve cuoteo



Mientras, la oposición afirmó que el MAS ‘olvidó’ el perfil técnico en las instituciones del Estado y, sobre todo, en los viceministerios. El senador Arturo Murillo observó un ‘cuoteo’ en altos cargos públicos.

“El MAS ya no tiene cuadros profesionales, los técnicos prefieren el ámbito privado y no entrar al Gobierno. Ahora los cargos altos están llenos de militantes masistas; hay un cuoteo muy grande”, dijo Murillo.



Ayer, Siles detalló que la capacidad profesional de las autoridades se aplica en la gestión gubernamental y cuestionó las versiones opositoras.



El viceministro acotó que la prioridad es consolidar el proyecto de la agenda 2025 utilizando la trayectoria profesional, pero a la vez coordinando con las organizaciones políticas y sociales.

Todavía no se conoce quién dirigirá la dirección de defensa del Silala, después de que René Martínez dejara esa entidad para asumir el Ministerio de la Presidencia. Los ministros que asumieron no hicieron cambios en las cabezas de los viceministerios