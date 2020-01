Buscan al asesino de una bloguera "fitness"

"Paso mi vida pensando las cosas profundamente. Pienso en cómo todos sabemos que vamos a morir y, sin embargo, eso no parece ser un problema hoy". El fragmento es parte del diario on line de Karina Vetrano, una bloguera fitness de 30 años referente de la red social Instagram -donde la seguían más de 12 mil usuarios-, que fue asesinada, violada y golpeada en Nueva York, la semana pasada.



Su padre fue quien empezó a buscar y finalmente encontró el cuerpo de la joven, preocupado porque había salido a correr y no volvía. La Policía sospecha que el asesino es uno de sus seguidores, que podría haber usado la red social para ubicarla.



Todos los días, Vetrano compartía con sus miles de fans sus rutinas de ejercicios, actividades y consejos útiles para llevar una vida sana, publica Clarín.



El martes pasado su padre, Philip Vetrano, no pudo acompañarla a correr como solía hacerlo porque tenía dolor de espalda, pero cuando el hombre notó que su hija tardaba más de lo habitual en volver, denunció su desaparición y salió a buscarla.



Halló su cuerpo entre arbustos del parque Spring Creek, en Queens, con los dientes rotos, marcas de golpes y signos de abuso sexual. "Presentaba numerosos hematomas y signos de estrangulamiento", sostuvo la Policía.



La madre llama "cobarde" al asesino



Por primera vez desde la muerte de su hija, Cathie Vetrano rompió el silencio ante la prensa para enviarle un mensaje al asesino de su hija, Karina Vetrano, a quien llamó “cobarde”, entre otras cosas.



“Mírenme a los ojos”, dijo Cathie Vetrano mientras se retiraba sus lentes oscuros, “que ahora voy a dirigirme a ese cobarde”.



“Estoy aquí para recordarte, en caso de que aún no lo sepas, que todo el mundo está en tu contra. El mundo entero ya sabe lo patético y basura que eres… y pronto te veremos cara a cara”, dijo.



Frente a su residencia en Howard Beach, y en compañía de su esposo Phillip, la mujer continuó: “Mi hija era una fuerza que había que tener en cuenta… Y te garantizo... que estarás enfrentando el peso de esa fuerza no solo durante tu patética vida, sino también por el resto de la eternidad mientras ardas en el infierno”.



A pocos días del crimen, la familia Vetrano tiene confianza en que las autoridades capturarán al individuo que el martes 2 de agosto interceptó a Karina, mientras corría en el parque Spring Creek, de Howard Beach, Queens.



El cuerpo de Karina Vetrano reveló a los forenses de la ciudad de Nueva York que, en algún momento después de las 5:00 de la tarde, enfrentó una batalla intensa con su atacante, quien le rompió los dientes y la dejó con múltiples golpes en el rostro y los brazos.



Desde entonces tanto agentes del Departamento de la Policía de la Ciudad de Nueva York (NYPD) como del Negociado de Investigaciones Federales (FBI) intentan dar con el sospechoso, sin que hasta el momento tengan una pista que así se los permita.



Mientras esperan que las pruebas a distintos objetos recuperados en la zona permitan identificar al asesino a través del ADN o sus huellas dactilares, han ofrecido una recompensa de 10.000 dólares a quien ofrezca información que conlleve a la captura del criminal, según Univisión.



Este asesinato ha estremecido no solo a esta comunidad sino a la ciudad, por lo “raro”, como lo describió el jefe de detectives del NYPD, Robert Boyle. Y es que fue en un parque, a plena luz del día, y ni siquiera las cámaras de seguridad de las residencias de los vecinos en la zona lograron captar una imagen que les permita saber quién es el culpable.,