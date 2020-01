La reina Isabel II sanciona la ley del Brexit

La reina Isabel II, jefa de Estado británica, sancionó este jueves la ley del "brexit", que autoriza al Gobierno a comunicar a Bruselas que activa la salida del, informó hoy el Parlamento.El Parlamento británico aprobó el lunes la llamada "Ley de la Unión Europea (Notificación sobre la salida), después de que entrase en lay fuese tratada por diputados y lores con carácter de urgencia.Durante el trámite parlamentario, los, que exigían al Gobierno asegurar los derechos de los ciudadanos comunitarios y permitir al Parlamento votar sobre el futuro acuerdo de salida de la UE.La ley fue aprobada con carácter de urgencia después de que elque la primera ministra británica, Theresa May, necesitaba el permiso del Parlamento para activar el artículo 50 del Tratado de Lisboa, que inicia los dos años formales de negociaciones sobre la salida de un país comunitario del bloque europeo.El pasado martes en la Cámara de los Comunes, May informó a los diputados de que laen unos días y que ella volverá al Parlamento a finales de mes, sin precisar el día, para comunicar que ha activado el "brexit".Una vez que May informe a Bruselas, se espera queEntre las primeras medidas quede los comunitarios que viven en el Reino Unido y de los británicos que residen en otros países europeos.Además,tiene intención de salir del mercado único europeo a fin de poder controlar la inmigración, uno de los principales argumentos en la campaña para el referéndum europeo celebrado el pasado 23 de junio., aunque Escocia e Irlanda del Norte apoyaron la permanencia en la UE.Ante esta situación,, informó esta semana de que promocionará legislación para poder convocar otro referéndum sobre la independencia escocesa entre el otoño de 2018 y la primavera de 2019, tras el primero celebrado en 2014, en el que los escoceses rechazaron la escisión., ha indicado que no quiere que Escocia quede fuera del mercado único.