Gente de Presidencia, ‘en la mira’ por caso Zapata

El fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, informó el sábado que su despachó libró mandamientos de aprehensión contra dos servidores del Ministerio de la Presidencia por su supuesto vínculo con los delitos que se le acusa a la abogada y empresaria Gabriela Zapata Montaño.



"Luego de una investigación y sumario informativo interno que desarrolló el Ministerio de la Presidencia, el viernes por la tarde se querelló contra un director y un administrativo, implicados con la imputada Zapata Montaño", dijo en conferencia de prensa.



En el memorial presentado a la Fiscalía, el Ministerio de la Presidencia denuncia que estos dos servidores públicos facilitaron bienes del Estado para que Zapata pueda realizar actos referidos a los delitos de legitimación de ganancias ilícitas, enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado y uso indebido de influencias.



Guerrero dijo que la investigación objetiva de profundizó y que en las próximas horas estos servidores públicos serán aprehendidos para que sean parte del proceso penal instaurado por el Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción contra la ex funcionaria de la empresa CAMC.



El Fiscal mantuvo en reserva los nombres de los presuntos cómplices de Gabriela.



A su vez, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, aclaró que su colega de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, se constituyó en parte querellante, en la acción instaurada contra los dos servidores públicos lo que permite impulsar la investigación.



La ministra de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción, Lenny Valdivia, cumpliendo sus atribuciones, también está accionando como parte denunciante, "de tal modo quien pueda estar implicado nosotros no lo vamos a favorecer ni encubrir", apuntó Romero.



"Quien esté involucrado en este caso, el Gobierno no encubrirá ni protegerá absolutamente a nadie, así lo hizo siempre, con el caso de Santos Ramírez, con los abogados del Ministerio de Gobierno con la red de extorsionadores, alcaldes, concejales, dirigentes, ex ministro y el Fondo Indígena", enfatizó la autoridad de Estado.