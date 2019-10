Gobierno presenta querella criminal contra campesinos

El Ministerio de Gobierno presentó ayer una querella criminal contra los lugareños que ocasionaron el deceso de un policía en el municipio de Tacacoma (La Paz), informó el ministro del área, Carlos Romero. En el lugar, a seis horas de la sede de Gobierno, existe un conflicto por el control de una mina de oro.



La autoridad detalló que la denuncia se elevó en contra de los autores materiales e intelectuales de la muerte del sargento José Luis Quispe de la Cruz, que falleció tras la intervención policial en la toma de la mina de oro Ananea.



“Hemos presentado, como Ministerio de Gobierno, una querella criminal ante el Ministerio Público para que los autores intelectuales y materiales de ese hecho sean sancionados con la máxima drasticidad”, informó Romero en contacto con radio Panamericana.



El deceso de Quispe

El lunes, campesinos de Tacacoma agredieron a un contingente policial que llegó tras una denuncia de la toma de una mina de oro. Aparte del fallecido, existen 10 heridos, uno de ellos en estado crítico.



Según el alcalde de Tacacoma, Carlos Aguilar, este conflicto surgió hace cinco meses cuando un grupo de campesinos acusó a la cooperativa Rosario de Ananea de operar en zonas no autorizadas. Ante la negativa de los mineros, los lugareños pidieron explotar en áreas libres, pero los cooperativistas no lo permitieron.



Sin embargo, el presidente de la cooperativa Santiago de Ananea, Marcelo Yupanqui, señaló que su sector opera en zonas autorizadas y no en áreas libres, como dicen los pobladores. El dirigente relató cómo los lugareños ingresaron a la mina y tomaron los predios de la cooperativa.



“Aun con ese comportamiento estamos abiertos al diálogo, queremos arreglar este problema que surgió hace dos meses. Queremos trabajar, ya que desde el 11 de mayo la mina esta avasalladas”, exclamó Yupanqui.



Cinco identificados

El ejecutivo de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (Ajam), Carlos Soruco, anunció que se aplicarán medidas legales contra los supuestos usurpadores.



“La cooperativa Rosario de Ananea firmó contrato con la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) en 2011. Hacían trabajos de exploración aurífera. Los comunarios quieren zonas para trabajar”, explicó Soruco.

La autoridad detalló que fueron identificados cinco pobladores, que serían los culpables del avasallamiento y el deceso del policía. Uno se llama Juan Mamani, dijo Soruco.



Mientras, el dirigente provincial de Larecaja, Guillermo Gironda, amenazó con bloqueos de caminos y un cerco si es que los policías no abandonan el lugar. Dijo que cerca de 400 uniformados llegaron al municipio de Tacacoma