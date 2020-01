La ‘familia’ Toretto enfrenta el reto más duro

Lás escenas sorprendentes, más paisajes exóticos, más adrenalina es lo que se ve en la octava entrega de Rápidos y Furiosos. Esta vez Dom y Letty celebran su luna de miel, mientras que Brian y Mia se han retirado del juego y el resto del equipo ha sido exonerado de cualquier delito. Los aventureros buscan una vida ordinaria, sin embargo, entra en acción Cipher, una misteriosa mujer que intentará seducir a Dom para convencerlo de regresar a la vida criminal, traicionando a quienes lo rodean y enfrentándose a retos nunca antes vistos.

FENÓMENO

Desde la costa cubana pasando por las calles de Nueva York y hasta el helado Ártico, el equipo deberá cruzar el mundo para detener a una anarquista y evitar un desastre mundial trayendo además de vuelta a casa al hombre que los convirtió en una familia. Esta es la trama de la película que protagonizan Vin Diesel, Dwayne Johnson, Jason Statham, Michelle Rodríguez, Tyrese Gibson, Ludacris y Charlize Theron.



Pero, ¿qué tiene esta película que despierta tanto interés? A tal punto que su antecesora recaudó un billón de dólares en todo el mundo. Para Esteban Morgado, programador de Cine Center, la saga que se inició el 2001 está acompañada de tendencias de moda, automovilismo, hombres musculosos, mujeres lindas y buenas historias de acción. “Así mantienen la franquicia vigente a través del tiempo y suma seguidores año tras año”, afirma.



Eduardo Calla, responsable de Multicine, considera que esta marca es apreciada porque es “única en su género”. “Hay famosas sagas de ciencia ficción, superhéroes, aventura para jóvenes y adolescentes, pero una franquicia de este tipo es muy particular. Creo que tiene un público que creció con ella y parece ser una fórmula que no se desgasta”.



La revista internacional Variety explica que “la mayoría de las franquicias, luego de ocho películas, sienten una punzada de cansancio, pero esta ha conseguido tal nivel de éxito, y perpetuado la energía cinética y creativa, que es un testamento a su resonancia comercial, cultural y demográfica".



La expectativa por el estreno de este filme también se sintió en Santa Cruz, pues se vendieron más de 12.500 boletos para la primera función. Así lo constató Al Fin Viernes! consultando a los cuatro cines donde se proyecta la cinta de Félix Gary Gray

Ficha Técnica

Título Original

The Fate of the Furious



Género

Acción



Estudio

Universal Pictures



Duración

136 minutos



Protagonistas



Vin Diesel

Dwayne Johnson

Jason Statham

Michelle Rodríguez

Tyrese Gibson

Chris Bridges

Nathalie Emmanuel

Kurt Russell

Scott Eastwood

Charlize Theron

Helen Mirren



Director

F. Gary Gray



Guionista

Chris Morgan



Productor

Chris Morgan