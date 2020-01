Hawking se acerca al premio Nobel de Física

Stephen Hawking estaría cerca de conseguir el premio Nobel de Física, un reconocimiento que nunca recibió pese a su destacada trayectoria en el mundo de la ciencia. Este logro se aproxima gracias a que se comprobó su teoría de 1974 referida a la evaporación de los agujeros negros.



Hawking había planteado, ante la susceptibilidad de la comunidad científica, que los agujeros negros se evaporan y contraen por la emisión de radiación, debido a partículas diminutas que roban energía y luego "escapan".



Según señala el diario La Tercera, esta teoría, conocida como la "radiación de Hawking" fue comprobada por Jeff Steinhauer del Instituto Technion de Haifa en Israel, quien creó un "agujero negro de laboratorio", a partir del sonido y estudió cómo se comportan las partículas en el borde de éste, verificando lo que Hawking calculó hace 42 años.



La comunidad científica se ha vuelto a dividir en torno a esta teoría. El físico de la Universidad de Nottingham, Silke Weinfurtner, en declaraciones al diario The Times, calificó de "hermoso" el experimento pero aseguró que sus pruebas no son concluyentes.



Para que una teoría física merezca el Nobel de Física, explica la BBC, una teoría debe ser probada por el tiempo, y su confirmación debe ser irrefutable. Esto sucedió con Petter Higgs, que recibió este premio en 2013 por una teoría (el bosón de Higgs) que había planteado en 1960 y no fue comprobada sino hasta 40 años después.