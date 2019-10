La mitad de personas cruceñas usan delivery

En la ciudad de Santa Cruz hay algunas empresas que ofrecen el servicio de ‘delivery’ desde hace más de una década, pero solo un 48% de la población lo utiliza. Y?es que una de las principales barreras es que solo un 16% conoce este término, que significa ‘entrega a domicilio’.



Esa es una de las conclusiones del estudio Conocimiento, uso y aceptación del Delivery en la ciudad de Santa Cruz realizado por Captura Consulting para EL?DEBER, a base de una encuesta a 452 personas mayores de 15 años.



La investigación revela que las personas de nivel socioeconómico alto son quienes tienen más conocimiento (39%) y los que más usan (73%) este servicio. Y?la gente entre 26 y 39 años es la que más se apega por esta forma de compra (57%).



Pero ¿cuál es el producto o servicio que más compran y encargan a domicilio? El de las comidas (ver infografía). Por ello, no es una coincidencia que los hombres sean más asiduos a usar el ‘delivery’. Le siguen los productos farmacéuticos, las bebidas y artículos tecnológicos y repuestos.



La dinámica de las firmas

La cadena de Pollos Chuy implementó las entregas a domicilio hace unos 15 años. En la actualidad cuenta con 16 sucursales, de los cuales la mitad brinda este servicio.



Nicolás Justiniano, gerente general de Pollos Chuy, indicó que actualmente para la empresa el sistema de delivery es un gran desafío, ya que constantemente la falta de seriedad del personal que hace los repartos les genera grandes inconvenientes en el sistema. “Estamos constantemente buscando políticas de remuneración que despierten mayor interés, seriedad y compromiso por parte de este personal”, expresó.



La encuesta de Captura desvela que los restaurantes que ofertan pollo a la brasa o a la broaster son los que más pedidos han tenido en este último año (87%).



A este tipo de negocios le siguen las pizzas (22%), hamburguesas (17%) y salteñas (9%).



Sergio Hanna, gerente general de Delosur, compañía que opera las franquicias de Kentucky Fried Chicken (KFC) y?Starbucks, señaló que hace un mes empezaron a ofrecer el servicio de delivery.



“Apuntamos a ese 48% que usa el servicio y tenemos el desafío de ampliar la cultura del ‘delivery’”, expresó Hanna y agregó que buscan que el cliente viva una experiencia diferente de servicio, garantizada por los estándares de KFC, “un pollo fresco, hecho en tienda y entregado en casa con el sabor de una receta secreta que hace 70 años tiene presencia en 170 países”.



Otro dato relevante del estudio es que el 97% de las personas que solicitan un producto farmacéutico lo hace desde su domicilio. La mayoría de estos pedidos proviene de personas ubicadas en el tercer anillo (34%).



Gabriel Crespo, director de márquetin de Farmacorp, manifestó que su sistema de entrega puerta a puerta Farmamóvil a escala nacional tiene ventas similares a una sucursal grande de su cadena. Hace 14 años que lanzaron este servicio.



Las barreras

Los encuestados indicaron que las principales barreras para no haber usado el delivery son porque no sabe qué empresa ofrece este sistema de venta (29%).



Otro grupo de personas (19%) prefiere comprar directamente en el lugar, mientras que otro no tiene esa necesidad (17%), no le interesa (11%), no tiene los recursos (6%) y no tiene la costumbre de pedir a domicilio (4%)