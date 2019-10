La cerveza generó ventas por $us 1.900 millones

La cerveza, la bebida alcohólica más consumida en el país, ha facturado en 2015 un poco más de $us 1.900 millones, un monto similar al que todos los bancos tienen que prestar al sector productivo durante este año.



Los datos provistos por la consultora Euromonitor Internacional a EL DEBER señalan que los ingresos que reportó el sector cervecero el año pasado son mayores en 5,5% a los alcanzados en 2014, gestión en la que se alcanzó una facturación de $us 1.826 millones.



El vino es el segundo producto que más ingresos percibió en 2015, aunque de lejos, con $us 114 millones, seguido del ron con $us 97,6 millones. Posteriormente, se ubican el singani y las bebidas de baja graduación alcohólica ‘ready to drink’ o listas para consumir.



En cuanto al volumen, en la gestión pasada se consumieron 374,2 millones de litros de cerveza, mayor en 1,2% al volumen consumido en 2014, según Euromonitor.



Sin embargo, de acuerdo con la Cámara Boliviana de Fabricantes de Cerveza (Caboface), la industria cervecera sufre una carga impositiva excesiva, en un escenario como el actual en el que la devaluación de las monedas locales de Brasil y Argentina, además de la debilidad de los controles en las fronteras, ha permitido el ingreso masivo de productos manufacturados, en especial de cerveza.