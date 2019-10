El 'buen vivir' de Ecuador y Bolivia atrae a la ONU

El "progreso multidimensional" que ha registrado América Latina en los últimos años y, sobre todo, las "políticas de vanguardia" como el "Buen vivir" de Ecuador y Bolivia, son de interés para la elaboración de objetivos del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).



Así lo aseguró en entrevista con Efe George Gray Molina, economista jefe de la Dirección Regional para América Latina y el Caribe del PNUD, quien participará este jueves en Quito en un panel con autoridades de Ecuador y Bolivia sobre el "Vivir bien".



El encuentro, señaló Gray Molina, permitirá al PNUD nutrirse con esas "experiencias de vanguardia" para incorporarlas en el análisis del organismo, de cara a la elaboración del informe regional de desarrollo humano, que se presentará el próximo año.



El "Buen vivir" ecuatoriano y "Vivir bien" boliviano han dado esa visión "multidimensional" de desarrollo que se ha visto reflejado en la reducción de los índices de pobreza y de la desigualdad social, agregó.



Caída de precios de materias primas



Sin embargo, apuntó que este es un momento en que "hay un bajón en los precios de las materias primas. Algunos países están bajando en su ritmo económico y está aumentando la pobreza, entonces es un momento frágil en el que hay que hacer hincapié en esos factores" que han amortiguado el deterioro de las condiciones de vida.



Para el boliviano Gray Molina, el nuevo enfoque sobre el análisis de desarrollo no se debe sujetar solamente a las "cifras duras", sino a otros factores.



Por ejemplo, mencionó el llamado "índice de felicidad" impulsado en Bután, que en lugar de medir el producto interno bruto (PIB), observa la "felicidad interna", que "no sólo mide cómo está el bolsillo, sino cómo se siente la gente" frente a factores como la seguridad, la situación de la infancia, la naturaleza.



Ecuador tiene una "experiencia fascinante" sobre los derechos de la naturaleza y Bolivia sobre la forma como "integrar derechos interculturales", mencionó el experto.



En Latinoamérica, añadió, en los últimos años han destacado tres factores en el impulso para la reducción de la pobreza como mejoras en el ingreso laboral, sobre todo en las capas que están en la base de la pirámide social.



Buenas políticas sociales en la región



También han mejorado las transferencias y políticas sociales y la inserción laboral de las mujeres y los jóvenes, apuntó al señalar que un proceso inverso se ha visto en Europa con altos índices de paro y el estancamiento de la inserción femenina en el mercado de trabajo.

Sin embargo, dijo que esos factores positivos observados en la región podrían tener un límite, pues si se proyectara a la próxima década el crecimiento económico del 4 % obtenido en los últimos diez años, la reducción de la pobreza se relentizaría.



Reducción de la pobreza



En la última década en América Latina la pobreza se redujo en 6,5 millones de personas por año, pero con la proyección de crecimiento para los próximos diez años, sólo bajaría en 1,5 millones, agregó.



"Estamos encontrando frenos que son internos a nuestras economías y a nuestra transformación social, algunos tienen que ver con la calidad de la educación" o con la paridad en políticas en favor de la mujer, con la productividad y el uso de tecnología e innovación, entre otros.



Sugerencias de la PNUD



Por ello, el sistema de Naciones Unidas sugiere la creación de "redes de protección social universal" y la no aplicación de medidas de ajuste económico que incidan sobre los más pobres, explicó.



Este análisis, insistió Gray Molina, tiene que nutrirse con experiencias de vanguardia como el "Buen vivir", y por ello en el panel en Quito el PNUD, sobre todo, "escuchará" a ecuatorianos y bolivianos, aunque también preguntará en el resto de la región que se entiende sobre este concepto del "Vivir bien".



Esta recolección de conocimientos y experiencias también se efectuó en Uruguay, donde se conoció sobre políticas de "protección social", añadió al señalar que otros de estos talleres se celebrarán en los próximos meses en otras regiones como el Caribe, para "ver temas de vulnerabilidad y cambio climático".