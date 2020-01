Refuerzan el control a la venta callejera de perros

La Alcaldía municipal se movilizó con todo este domingo para frenar la venta ambulante de perros y hacer cumplir la instructiva que prohíbe la comercialización de canes y gatos, a fin de controlar la epizootia de rabia que afecta a Santa Cruz.



Funcionarios de la Secretaría de Salud, con el apoyo de la guardia municipal, se desplegaron hasta los mercados Los Pozos y La Ramada, además a la feria de venta de animales, del tercer anillo externo y doble via a La Guardia, para hacer cumplir la prohibición.

En Los Pozos y La Ramada no fue necesaria la intervención de funcionarios porque no había mascotas en exposición.



No obstante, el personal tuvo más trabajo en la feria de venta de animales, donde no habían perros ni gatos a la venta, pero sí uno que otro intentaba burlar el control, llegando con uno o dos animales que supuestamente querían dar en adopción. “Lo quiero dar en adopción a mi perro. Solo he venido a eso. Yo no vendo animales”, dijo uno de ellos, que quiso pasar desapercibido entre el gentío que ofrecía gallos de riña y gallinas. “Está prohibido. Si no se va, vamos a decomisar al animal”, le dijo uno de los gendarmes que hacía el control.



En este lugar entregaron 20 notificaciones y se advirtió que el próximo paso será el decomiso y procesos penales, informó Andrea Velasco, abogada de la Secretaría de Salud, que estaba en los operativos.

Por su parte, la Alcaldía de la Guardia tiene previsto continuar hoy con las medidas de control del brote de rabia en Mapaizo Sur, donde un perro rabioso mordió a tres niños. Se revacunarán a las mascotas.