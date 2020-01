Mira cómo Justin Bieber se olvida la letra de Despacito

Justin Bieber volvió a generar polémica esta semana. El canadiense brindó un concierto en el Nightclub 1 Oak de Nueva York, donde intentó cantar su versión de Despacito, el tema de Luis Fonsi y Daddy Yankee.

Las imágenes, que fueron obtenidas por el portal TMZ, muestran que la canción empezó a sonar por los parlantes del boliche y Bieber, con un micrófono en la mano, cantó.

“I don’t know the words so I say poquito, I don’t kown the words so I say Doritos” (“no sé las palabras así que digo poquito, no sé las palabras así que digo Doritos”). Y así sucesivamente, incluso parece que el artista dice “mojito”. Hubo incluso momentos en los que ni la improvisación le sirvió, y así, “firmo en las paredes de tu laberinto” se convirtió en “bla, bla, bla”.

Eso sí, consiguió cantar, y acertar, con la palabra “Despacito”, el título de la canción.

Mientras el cantante pronunciaba las estrofas se reía. Para muchas personas de habla hispana que comentaron el video en las redes sociales, también evidenciaba un desprecio por el idioma.

Para saber

No es la primera vez que el ídolo pop deja traslucir su rechazo por el público latino. Sus últimas presentaciones en México fueron muy criticadas porque no sólo hizo playback en el estadio, sino que ni siquiera se molestaba por disimularlo. También había generado mucho revuelo en Argentina, cuando un fan le arrojó una bandera del país y él la tiró al suelo y barrió el escenario con ella.

Mirá el clip: