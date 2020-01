Tomoya Hosoda, el trans que revoluciona la política japonesa

Tomoya Hosoda se ha convertido en noticia mundial luego de convertirse en el primer hombre transgénero en Japón que es elegido para un cargo público.

Este joven de 25 años se convirtió reciéntemente en concejal del Ayuntamiento de Iruma, un municipio de unos 150.000 habitantes, gracias al voto popular.

“Hasta hace poco, la gente actuaba como si las minorías sexuales no existieran. Tenemos muchos obstáculos que superar, pero espero estar a la altura de las expectativas de todos”, señala Hosoda en entrevista con The New York Times al ser consultado sobre su nuevo papel como autoridad.

Tomoya Hosoda

Para el flamante concejal su mandato debe enfocarse en las minorías, no solo las que están ligadas a su sector, también otras como los discapacitados y ancianos.

"Para mi ser visibles es solo un punto de partida (…) Algunos muros no pueden ser superados por una sola persona. Por eso, en estos momentos, tenemos que trabajar juntos y ayudarnos unos a otros. Avanzando paso a paso y conociendo a todo tipo de personas, empezarán a cambiar las formas de pensar y los valores”, señala.

La primera fue una mujer

Si bien Tomoya es la primera mujer que cambió de género en llegar a un cargo público no es el primer trans en lograrlo. El antecedente previo es el de Kamikawa Aya, una mujer trans, que en 2003 inició su carrera como consejera municipal de Setagaya, el distrito más poblado de Toko.

Kamikawa Aya

Kamikawa que se topó inicialmente con varios obstáculos, a pesar de ser electa fue considerada como hombre durante varios años. Sin embargo su excelente desempeño le valió ser reelecta en varias oportunidades.