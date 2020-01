Esposo de Rosita Hurtado vio a Juan Gabriel poco antes de su muerte

El empresario Daniel Lewkowicz, esposo de la reconocida diseñadora de modas, la boliviana Rosita Hurtado, compartió con Juan Gabriel, cuyo nombre de nacimiento es Alberto Aguilera Valadez, durante las últimas horas previas a su muerte en California, EEUU.



Así lo confirmó la propia Rosita Hurtado. "Estábamos en la India, porque mi hija estudia allí. Pero como Danny ( esposo) siempre viaja con él (Juan Gabriel) a todos lados, entonces Alberto le dijo que lo extrañaba, que venga (a California), que no lo deje solo. Entonces Danny se vino desde la India y le dio la sorpresa de llegar la noche del concierto en Los Ángeles. Lo que me cuenta Danny es que antes de que salga del concierto, Alberto lo abraza y lo besa, le dice que estaba súper feliz y muy contento de que esté ahí. Eso fue lo último que hablé con Danny", relató con la voz entrecortada la diseñadora boliviana, en una entrevista de Univisión.



Lewkowicz es propietario de una empresa aeronáutica que le brinda el servicio de transporte aéreo a Juan Gabriel, no solo durante sus giras de conciertos, sino también en viajes personales que él programa. Su relación de muchos años también lo había convertido en uno de sus amigos más allegados.



Rosita, quien se notó muy afectada por el deceso del reconocimiento cantante mexicano, lamentó el hecho y dijo que en primera instancia se negó a creer que era verdad.



Uno de sus amigos de México se comunicó con ella ayer y le preguntó si era verdad que Juan Gabriel había muerto. "Le dije que no, porque siempre la gente anda diciendo que el artista muere, pero yo automáticamente le digo que no. Lo llamé a mi esposo y él estaba en el aeropuerto esperando por él (para viajar a Texas) y fue ahí cuando me dice que sí era cierto", dijo Rosita guardando un largo silencio tras su relato.



El cantante, de 66 años, había viajado a Estados Unidos para ofrecer en Los Ángeles una serie de conciertos dentro de su gira MeXXIco es todo.



Ofreció el último de ellos en el Fórum angelino. Fueron dos horas seguidas de energía sobre el escenario. Estaba previsto que siguiese el periplo con una nueva actuación en El Paso (Texas), pero falleció.

,

El boliviano Daniel Lewkowicz con Rosita Hurtado

Poco antes, Rosita Hurtado también había expresado en la cadena Telemundo su pesar por la muerte de Juan Gabriel, a quien le decía Alberto, por la confianza que le tenía junto con su esposo.



Rosita aún no podía creer la noticia y dijo que, a pesar de que el cantante nunca expresaba sus males, los más allegados sabían de que estaba delicado del corazón.



Mira la entrevista con Telemundo, aquí.,