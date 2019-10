Confirman mecanismos para expulsión de ONG's

El ministro de Autonomías, Hugo Siles, confirmó a EL DEBER la existencia de mecanismos para expulsar y cancelar personerías jurídicas de Organizaciones No Gubernamentales (ONG´s) que están trabajando en Bolivia.



"Hay procedimientos para expulsar. El Estado tiene mecanismos para cesar el trabajo de una ONG, en el marco del incumplimiento de los fines y el objeto para las que han sido creadas. Si hay personerías jurídicas cuyo objeto ha sido distorsionado y desviado, se las puede expulsar", señaló el titular.



Señaló que "las ONG"s que funcionan ilegalmente no han sido registradas" y explicó que como cartera de Estado no tienen un nivel de fiscalización o control para supervisar las actividades que realizan algunas de estas instancias.



"No hay un dato de las que incumplen sus funciones, habría que precisar cuáles son. Las organizaciones que incumplan deben tener nombre y como ministerio estamos en el proceso de facilitar y agilizar todos los trámites de registro", agregó.



Señaló que se aplicarán estrategias para "simplificar" los trámites de registro de esas instituciones, implementando una plataforma virtual que permita agilizar los plazos y acortar las gestiones burocráticas que se mantienen actualmente.



El presidente Evo Morales advirtió con sacar del país a las ONG"s y fundaciones que retrasen la exploración y explotación de recursos naturales y se señala que los Gobiernos locales son los encargados de identificar a estas entidades.