'One piece', el cómic más publicado según Guinnes

La exitosa y longeva seria de manga japonesa "One piece" fue reconocida el lunes por el "Libro Guinness de los Récords" como la serie en cómic que más ejemplares ha publicado.



La casa Shueisha, editora de la serie, ha publicado hasta la fecha unos 320.866.000 ejemplares de los 77 volúmenes en los que se compila hasta el momento la serie.



"One piece", escrita y dibujada por Eiichiro Oda, vio la luz por primera vez en julio de 1997 en las páginas de la revista semanal Weekly Shonen Jump, también de Shueisha, que comenzó a compilar la serie en formato "tankobon" (tomo individual) en diciembre de aquel mismo año.



El último de estos "tankobon", el número 77, se publicó en Japón el pasado 3 de abril con el titulo "Smile" ("sonrisa", en ingles).



En una ceremonia celebrada el lunes en Tokio el certificado del récord le fue entregado al editor jefe de Weekly Shonen Jump, Yoshihisa Heishi, que lo recogió en nombre de Oda, que no pudo asistir.



"One piece" se centra en la historia del joven Monkey D. Luffy y sus compañeros de la "Banda de Piratas del Sombrero de Paja", que recorren los mares de un mundo imaginario en busca del tesoro "One piece", que da nombre a la obra.,

