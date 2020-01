Diego Boneta interpretará a Luis Miguel en serie de Netflix

Netflix confirmó que el actor mexicano Diego Boneta será el encargado de interpretar a Luis Miguel en la nueva serie inspirada en su vida.

En la cuenta de Twitter del servicio de streaming dieron la bienvenida a Boneta al proyecto.

En recientes declaraciones, Diego Boneta dijo que estaba realmente feliz de poder anunciar que será parte de la serie oficial de Luis Miguel, alguien a quien ha admirado desde que empezó a cantar.



Se desconoce en qué etapa de la vida de Luis Miguel lo interpretará. En Latinoamérica se buscan niños y jóvenes que puedan encarnar al cantante.

La historia narrará la vida de 'Luismi', desde su infancia hasta sus primeros roces con la fama.

Boneta, que al igual que Luis Miguel comenzó su carrera artística en la infancia y ha transitado entre la actuación y el canto, se dio a conocer en las telenovelas juveniles Misión S.O.S y Rebelde, en 2005 y 2006 respectivamente, y desde 2010 se abre camino en Hollywood.



En televisión ha trabajado en las series Pretty Little Liars, Scream Queens y Jane the Virgin, mientras que en el cine logró trabajar en Rock of Ages en 2012, compartiendo protagonismo con Julianne Hough, Matthew Rush Sullivan, Russell Brand y Alec Baldwin, entre otros.