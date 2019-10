El caso Belaunde salpica a vocales paceños y a tribunos

La Fiscalía General de Estado investiga la distribución de casi un millón de dólares a vocales del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de La Paz y a magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) para facilitar la fuga del empresario peruano Martín Belaunde Lossio.



Este pago ilícito también salpica a jefes policiales y a funcionarios de Migración. Además, se confirmó que fiscales bolivianos irán a Lima para entrevistarse con el exasesor del presidente Ollanta Humala para aclarar este asunto.



El fiscal general, Ramiro Guerrero, informó que se inició una triangulación de las llamadas que realizó el peruano con su entorno allegado. Pero también se indagan los contactos que hicieron sus colaboradores con las autoridades judiciales y del TCP para que ayuden en la fuga.



“Estamos hablando de cerca de un millón de dólares. Estamos investigando, hay algunos elementos e indicios que nos señalan que se puede haber distribuido incluso en algunos vocales del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz y magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional; no quiero hacer afirmaciones, no quiero dar nombres, (hay) alguna gente incluso de Migración”, refirió Guerrero.



Jorge Valda, el principal

El principal operador de la huida fue el abogado de Belaunde en La Paz, Jorge Valda, quien está detenido por ser el que coordinó la fuga. El jurista, según la investigación fiscal, realizó los contactos con las personas que participaron de la fuga.



Guerrero apuntó a Valda por ser el que principalmente tuvo contacto con sus colegas en Brasil para trasladar a Belaunde a ese país. La autoridad fiscal recordó que el abogado ayudo también en las huidas del ex senador opositor Róger Pinto y del expresidente de AeroSur Humberto Roca.



“Se ha aprehendido a más de 13 personas, a algunos familiares, a algunos abogados que fueron parte del propio operativo, de pagos de sumas importantes, de gente que lo trasladó (a Belaunde) y lo ocultó en su domicilio”, detalló Guerrero.



Un informe del Ministerio de Gobierno revela que cuatro personas fueron clave en la fuga de Belaunde de la residencia donde tenía arresto domiciliario, en La Paz. Aparte de Valda, se identifica al abogado Freddy Alejandro Vidovick, a Rodrigo Quispe Quispe, quien trasladó al peruano desde La Paz al Beni, y a Nancy Ninfa Quispe Quispe, dueña del inmueble en Magdalena donde se encontró al peruano.



La investigación policial también apunta al excomandante de la Policía Departamental de La Paz, el coronel Édgar Olguín. Al ser destituido por este caso, el ex jefe policial descartó vínculos con el peruano.



Abierto a la indagación

El presidente del TCP, Zenón Bacarreza, autorizó a que se proceda la investigación a los tribunos, pero, a la vez, defendió a sus colegas de trabajo. “Acá se trabajó siempre en el marco de la normativa vigente, no creo que haya sobornos, eso es muy difícil”, defendió.



El TCP está conformado por siete magistrados. Una sala especializada está conformada por dos juristas y el presidente ejecuta las resoluciones.

Desde Lima, la presidenta de la comisión congresal que investiga a Belaunde, Marisol Pérez Tello, lamentó que existan autoridades judiciales y del TCP vinculadas en la huida del peruano.



Señaló que se procederá con la colaboración necesaria a los fiscales bolivianos que viajen a la capital peruana para que amplíen la investigación sobre este caso.



“Partimos de supuestos, y en Bolivia aún no se confirmó esta supuesta vinculación, que sería triste y lamentable que apoyen a un prófugo de la justicia”, declaró a este medio Pérez Tello.



Guerrero ratificó que una comisión de fiscales irá a Lima para tomar declaraciones al exasesor de Humala, que guarda detención en la cárcel de máxima seguridad de Piedras Gordas I. En Bolivia, se abrió un proceso al peruano por el delito de evasión al escapar de un domicilio en el que guardaba detención domiciliaria.



Se divulgó el video de la captura de Belaunde el 28 de mayo en Magdalena. El peruano no opuso resistencia y lo único que pidió es que no actúen con fuerza al momento de enmanillarlo. Un policía le pregunta su nombre dos veces. El detenido respondió “Martín Belaunde” y luego lo sacaron del domicilio vestido con un polera negra, un short azul y descalzo