Ascensión de Guarayos amenaza con bloqueo

Representantes de las juntas vecinales y de otras instituciones del municipio de Ascensión de Guarayos llegaron hasta la capital cruceña para intentar un último acercamiento con las autoridades de la Gobernación cruceña, a fin de que les asigne los recursos de las regalías y el desayuno escolar no se vea afectado.



Caso contrario, anuncian que hoy, a la medianoche, los pobladores iniciaron un bloqueo de carreteras.



Ángel Moirenda, vocero del comité de bloqueo, dijo a los medios que hace cinco años que el municipio no recibe recursos de las regalías de parte de la Gobernación, dinero que era destinado como una contraparte para el desayuno escolar.



La Gobernación responde



La respuesta vino de parte del asesor de Gestión de la Gobernación, Víctor Hugo Áñez, quien indicó que el gobierno departamental no tiene deuda alguna por regalías con ese municipio, por lo que convocó al diálogo a los representantes del comité de bloqueo para aclarar esa situación. Según Áñez, es el gobierno municipal de Ascensión de Guarayos el que tiene una deuda con la Gobernación.

?