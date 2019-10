Mujer aisló a su hija encinta para tapar al marido violador

Melisa se convirtió en madre de una niña a sus 13 años el lunes 17 de agosto casi a ocultas en una clínica privada, porque así convinieron sus progenitores para no despertar sospechas. Empero, alguien del barrio Pedro Díez (Los Lotes) alertó de forma anónima a la Defensoría de la Niñez y?Adolescencia de que el embarazo de la menor era producto de la violación de su padre biológico y de esa forma el execrable hecho salió a la luz.



En consecuencia, la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv) y la Fiscalía aprehendieron a la pareja y, ayer, la jueza Ximena Flores dictó la detención preventiva del padre en la cárcel de Palmasola por el delito de violación agravada y dispuso la libertad de la madre, procesada por el delito de encubrimiento; sin embargo, la mujer debe presentarse periódicamente ante la fiscal Evelín Domínguez, tiene prohibido reunirse con el marido y no podrá ingerir bebidas alcohólicas o estupefacientes.



Encubrimiento inexplicable



En la Defensoría informaron de que la adolescente fue ultrajada en 2014 y quedó embarazada en febrero de este año, desde cuando la madre retiró del colegio a su hija y prefirió tenerla encerrada en su casa para evitar comentarios y miradas maliciosas.



“La madre declaró inicialmente que su hija fue violada por un desconocido y que no denunció por evitar los comentarios. Aseguró desconocer que el violador era el padre, por lo que adecuó su conducta al delito de encubrimiento. La niña también se resistió a denunciar a su padre, pero finalmente reveló que él la violó varias veces hasta que quedó embarazada, y su madre, al enterarse, optó por echarlo de la casa”, manifestó la fiscal.



La representante del Ministerio Público en Los Lotes afirmó que en esa jurisdicción atiende hasta tres casos diarios de violación o abuso sexual (antes abuso deshonesto) de niños o niñas de entre seis, ocho y 10 años. La fiscal reveló que normalmente los autores son tíos, primos, padrastros o vecinos y entre las causas más comunes identificó el hacinamiento y el consumo de alcohol o estupefacientes.



Otro caso grave

En un juzgado del Plan Tres Mil ordenaron ayer la detención preventiva en Palmasola del militar retirado con grado de sargento, Mario Cossío Barrancos (57), acusado de violar a un adolescente, de 14 años, con síndrome de Down.



El padre del chico manifestó que él y Cossío fueron amigos por más de 35 años y nunca pensó que su camarada cometería el delito