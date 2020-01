La pokemanía atrapa a miles de bolivianos

En el primer día de la habilitación del juego en Bolivia, los pokémones aparecieron en varios puntos del país y las redes sociales explotan con las imágenes de captura y comentarios sobre el juego.



Las fotos que circulan en Facebook lo dicen todo: los pokémones pueden aparecer en un parque, en una oficina o encima de las papas fritas en un restaurante de pollo.



“Yo me enteré por las redes sociales de que ya estaba disponible en Bolivia y lo bajé inmediatamente, atrapé a mi primer pokémon poco antes de llegar al trabajo”, cuenta Pablo Cambará, que tiene 31 años y en su cuenta ya figura un personaje de tierra: Bulbasaur.



“Es emocionante porque es como si vos fueras Ash, el chico que cazaba los pokémones en la serie”, relata Pablo, quien fue un seguidor de la saga japonesa de dibujos animados que se estrenó en 1997.



Los más chicos también se ‘engancharon’ con el juego. Víctor Villegas, de 15 años, ya caminó cuatro kilómetros y tiene 25 criaturas atrapadas.



Los mejores lugares

Un aficionado -que caminó 11 kilómetros en 16 horas para cazar 55 personajes en Santa Cruz- asegura que encontró la mayoría de pokémones en el Parque Urbano, en la plaza 24 de Septiembre y en el monumento del Avión Pirata.



Tendencia en las redes

También en Twitter hay varios testimonios de la primera jornada bajo la etiqueta #PokemonGOBolivia. Por ejemplo, un usuario relata sobre la “sensación de atrapar tu primer pokémon, una ilusión de niño hecha realidad, aunque sean virtuales”.



Todo indica que la fiebre por el juego llegó para quedarse.



No todo es gratis

Si bien no es necesario gastar dinero para poder avanzar, la app permite que los usuarios compren artículos que facilitan el desafío. Por ejemplo, con el equivalente a 10 bolivianos se pueden comprar 20 pokébolas, señala el portal Atomix