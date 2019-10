¿Baja médica cuando tengas la menstruación?

Coexist, una peculiar compañía británica ha aprobado una interesante norma para las mujeres en el trabajo, permitirán la baja laboral durante los días de la menstruación.



Coexist es una entidad que gestiona "Hamilton House", un centro comunitario y artístico en Bristol y en la que trabajan 24 mujeres y siete hombres. "A lo largo de mi vida he dirigido a mujeres que no eran capaces de trabajar por los fuertes dolores y por la debilidad que sienten durante el período", asegura Bex Baxter, directora de Coexist.



"Durante demasiado tiempo ha habido una tabú alrededor del período", advierte Baxter, citada en el diario El Mundo. "Mucha gente me ha dicho en el trabajo que siente avergonzada a la hora de admitir que tienen dolores. Tenemos que romper ese muro de vergüenza, y creo que las nuevas generaciones están abiertas a nuevas ideas como ésta. Alguien me dijo el otro día que si fueran los hombres quienes tienen "períodos", esto sería ley desde hace tiempo", señaló.



La Hamilton House ha sido tradicionalmente una entidad de vanguardia social y artística. Coexist, que gestiona las actuaciones, las exposiciones y el restaurante local es uno de los puntos de referencia de Bristol.