Reymi Ferreira Justiniano: “Los puestos militares carecen de transporte y de comunicación”

Reconoce que las fronteras son difíciles de controlarlas y que hay carencia en equipos para vigilarlas. Aun así, el ministro de Defensa, Reymi Ferreira, garantizó la presencia de las Fuerzas Armadas en pasos ilegales.



_¿Qué análisis hace del control fronterizo en Bolivia?

Yo puedo hablar por los puestos militares en las fronteras, que en general están aceptables en la dotación de alimentos y de equipos militares, pero donde tenemos preocupación es en el transporte y en equipos de comunicación. Vimos que no tenemos movilidades, camionetas ni cuadratracks, que necesitamos para patrullar la frontera, especialmente en la zona sudoeste (frontera con Chile), que es un área inhóspita, muy amplia y con pocas poblaciones cercanas y que hacen que los puestos militares presenten muchas debilidades. Hay puestos que no tienen energía eléctrica y por suerte la mayoría ya tiene agua potable, pero falta...



_¿Qué falta para lograr fronteras seguras?

Para esto se está planteando la compra de paneles solares, camionetas, equipos de comunicación como una forma para reforzar los puestos militares.



_¿Cuándo se verán puestos de frontera equipados?

Nosotros quisiéramos que hasta junio de 2016 todas las unidades fronterizas tengan agua potable, energía eléctrica, eso es lo más importante.



Comprobamos que existen pasos y vías ilegales cerca de los puntos fronterizos con Chile, ¿qué se está haciendo para luchar contra esto?

Si bien esto es principalmente una responsabilidad de la Policía, nosotros secundariamente coadyuvamos. En lo que sí estamos de frente es en el tema de contrabando, incluso destinamos helicópteros para el rastrillaje y tuvimos buenos resultados junto a la Aduana Nacional.



_Sobre la posible remoción del hito 55, ¿qué acciones se seguirán al respecto?

Existe la denuncia de los campesinos. Nos dijeron que las cisternas de una empresa privada chilena ingresan para robar agua de una laguna. Sin embargo, de acuerdo con el reporte del puesto militar Desierto, no hay indicio de que se haya removido el hito y si lo hubo fue en el pasado, pero solicitaremos al Instituto Geográfico Militar (IGM) una investigación técnica para ratificar o descartar la denuncia