Abogado denuncia la manipulación del fallo contra Leopoldo

El presidente del Tribunal Sexto de Sentencia, César Portocarrero, será procesado por falsedad material porque supuestamente adulteró la sentencia que leyó el miércoles y que no guarda relación con la lectura de la pena el anterior viernes contra Leopoldo Fernández, denunció ayer el abogado Alberto Morales, quien dijo que los otros componentes del Tribunal no conocían de esta alteración.



“Todos los medios de comunicación reflejaron la lectura del viernes 10 donde no se mencionó el cómputo de la detención domiciliaria; ayer (por el miércoles) el juez alteró la sentencia e introdujo este tema, y tal como sucedió en otras oportunidades, se hizo eco de las declaraciones de la abogada Mary Carrasco que sostenía desde ese día que no se debía computar la detención domiciliaria y ayer aparece en la sentencia”, dijo el abogado.

EL DEBER logró contactar al juez Portocarrero y este se disculpó por no hacer declaraciones públicas sobre esa denuncia porque dijo que cualquier declaración lo inhabilitaría para futuras decisiones que tome sobre este caso.

La abogada Carrasco dijo que los defensores y los aliados políticos de Leopoldo Fernández les iniciaron al menos una decena de procesos y que en todos están asumiendo defensa y que este caso no tiene relevancia porque responde a una impotencia de los abogados de la defensa del exprefecto.

Dijo que ellos como parte acusadora nunca realizaron ninguna petición ya que la detención domiciliaria está inserta en el Código Penal y el Tribunal tomó en cuenta ese punto para emitir la sentencia.

La parte resolutiva de la sentencia señala: “pena privativa que se computará a partir de su detención dentro la presente causa, no computándose la detención domiciliaria en aplicación del artículo 73 tercer párrafo del Código Penal”. Pero el referido artículo, solo se refiere al cómputo de la pena y no así a dónde se cumple esa condena.

Los otros casos

En el caso de los otros tres acusados, la abogada Carrasco dijo que habrá apelación y recordó que Marcelo Mejido no cumplió ninguna condena y recordó que por el caso Porvenir está preso tres años y no los ocho como quieren hacer ver sus abogados.



En los casos de Evin Ventura y Herman Justiniano, dijo que deben cumplir con los requisitos que establece el fallo para obtener su libertad.



Ayer en la tarde, los abogados de Leopoldo Fernández cumplieron con la presentación del recurso de complementación y enmienda para corregir el punto referido a la detención domiciliaria y después de eso presentarán la apelación restringida que tiene plazo de 15 días