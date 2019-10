Transporte condiciona la suspensión de bloqueos

Fidel Baptista, presidente de la Cámara Boliviana de Transporte Internacional, dijo a EL DEBER que el sector está dispuesto a levantar las medidas de presión con la condición de que el presidente Evo Morales se comprometa a instalar una mesa de diálogo.



"Si el Gobierno nos atiende para hacer un compromiso para analizar todas nuestras demandas después de Carnaval o después del referendo, bajo un convenio, levantamos las medidas de presión que hay en estos momentos", dijo Baptista.



El dirigente del transporte pesado internacional aclaró que están dispuestos a aceptar un acercamiento con el Gobierno sin fijar la agenda para evitar que sus demandas sean politizadas.



"Aceptamos el diálogo sin ninguna agenda, pedimos un compromiso para trabajar después. Que el presidente nos llame para hacer el compromiso y levantamos los bloqueos, pero si el quiere que levantemos las medidas antes, eso no es posible.



La mañana de este miércoles, el presidente Evo Morales, en una conferencia de prensa, dijo que el Ejecutivo no tiene nada que negociar en ese tema. "No vamos a negociar. Pido que se levante (el bloqueo), si quieren diálogo", precisó Morales.



Este miércoles, el sector del transporte pesado cumple cuatro días de bloqueo de carreteras del país exigiendo la modificación del régimen tributario.