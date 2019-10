¿Qué dice la resolución de la ONU sobre el Ama Sua?

La propuesta fue presentada por Sudáfrica, como presidenta del Grupo de los 77 más China, y contiene 16 puntos que son enunciativos. Los valores indígenas resaltados por el Gobierno de Bolivia se encuentran dentro de uno de los puntos, junto con otros principios de pueblos del mundo.



El documento que fue considerado en la víspera, menciona el "ama suwa (no seas ladrón), ama llulla (no seas mentiroso) y ama qhilla (no seas perezoso)" como valores y principios tradicionales de los pueblos andinos.



Conoce más: ONU aprueba el Ama Sua, Ama Llulla y Ama Quella



Además incorpora al pitqiksi?autaiññiq (honestidad) y qiksiksrautiqa?niq (respeto hacia los demás) de los inupiat (etnia de Alaska), y el valor de tukuki (imparcialidad e incorruptibilidad) de los pies negros (tribu de los Estados Unidos).



Resalta que esos principios "contribuyen de manera positiva a reforzar los compromisos del individuo y la sociedad en lo que respecta a mejorar la eficiencia, la eficacia y la transparencia de la administración pública y promover unos servicios públicos inclusivos y responsables para el desarrollo sostenible".



Lee también: Evo pide a comunidad internacional asumir principios



La resolución no hace mención a que los valores sean parte de la Constitución de Bolivia. Sin embargo, el primer mandatario, Evo Morales, resaltó hoy que dicho reconocimiento es parte de las victorias de la diplomacia de los pueblos.



Así mismo, en la víspera las autoridades nacionales rescataron que el logro es producto de la representación nacional en ese organismo internacional, que tiene como embajador a Sacha Llorenti, que comunicó la pasada jornada la decisión, que fue unánime.



"La resolución desde un principio fue planteada por Bolivia y coordinada por Bolivia a través del G77", escribió en su cuenta en Twitter el embajador nacional ante la ONU.



Proyecto de resolución de Sudáfrica:,