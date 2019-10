Doble vía a Warnes ya tiene financiamiento

El presidente Evo Morales aseguró que el mal estado de los caminos ya no es un problema para el transporte y que existe financiamiento para pavimentar tramos como El Sillar en la ruta a Cochabamba y concretar la construcción de la doble vía a Warnes.



El mandatario aseguró que ya existe el financiamiento para la construcción de la doble vía Santa Cruz – Warnes y que solo falta firmar con la empresa constructora. "La obra tendrá un costo de 120 millones de dólares y comenzará en febrero de 2015", afirmó el responsable de comunicación de la Alcaldía de Warnes, Mario Méndez a EL DEBER.



“El alcalde de Warnes me presentó un proyecto. Vamos hacer una nueva doble vía de Santa Cruz a Warnes, ya está revisado el proyecto, ya está con financiamiento. Solo falta firmar el contrato de construcción”, afirmó el mandatario en la inauguración de la V Reunión de Embajadores, transmitido por el canal estatal Bolivia TV.



Morales explicó que la obra beneficiará principalmente a los productores y no habrá más problemas de tráfico. “El tema caminos ya no es un problema para el país”, dijo el mandatario.



Morales indicó que la actual doble vía no es suficiente para el tráfico en esa vía y expresó, en tono de broma, que el embotellamiento perjudicó su campaña electoral para las elecciones nacionales.



“En la doble vía que hay, el tráfico es una trancadera y hasta en la campaña nos perjudicó. Hay mucho movimiento vehícular y no se puede avanzar”, manifestó Morales.



Morales en la Fexpocruz



El presidente Morales respondió por primera vez a una invitación de los organizadores de Fexpocruz a participar del evento este 2014 y en su discurso, más conciliador que de confrontación con la región, anunció un paquete de obras.



Entre las obras prometió la ampliación del aeropuerto Viru Viru, la reactivación del proyecto de la hidroeléctrica Rositas y la construcción de una nueva doble vía a Warnes.