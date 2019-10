Rusia decide cortar el envío de gas a Ucrania

Rusia confirmó el miércoles el cese inmediato de sus entregas de gas a Ucrania, al día siguiente del fracaso de las negociaciones, en una nueva fase de la guerra energética que libran ambos países y seguida con preocupación por la UE.



Esta decisión se produce tras el fracaso de la reunión tripartita entre rusos, ucranianos y europeos, que terminó el martes por la noche en Viena sin acuerdo entre Moscú y Kiev sobre los precios del gas ruso.



El gigante ruso Gazprom confirmó el miércoles el cese de su suministro de gas a Ucrania, tras el anuncio en la víspera por Kiev de la suspensión de todas sus compras de gas a Rusia como consecuencia del fracaso de estas negociaciones sobre los precios.



"Ucrania no ha pagado por el suministro de gas para julio. A partir de las diez de la mañana del 1 de julio, el suministro de gas de Gazprom a Ucrania se corta. Gazprom no entregará más gas a Ucrania --sea cual fuere su precio-- sin prepago" declaró en un comunicado el presidente de Gazprom, Alexei Miller.



Garantizan el gas para la Unión Europea



Este corte del suministro no debería amenazar las entregas de gas ruso a la Unión Europea. Un 15% del consumo de gas de países europeos transita por territorio ucraniano. En efecto, la compañía pública ucraniana Naftogaz prometió el martes en un comunicado que seguiría garantizando el tránsito del gas ruso hacia los demás clientes europeos de la UE.



"Las entregas de gas para las necesidades de Ucrania, ése es un tipo de acuerdo. El tránsito de gas hacia Europa, es otro tipo de acuerdo. La situación actual no afectará de ninguna manera el tránsito hacia Europa" confirmó a la AFP un portavoz del operador ucraniano Ukrtransgaz.

