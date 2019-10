Un asteroide pasará cerca de la Tierra en Halloween

Un gran asteroide se acerca a la Tierra y pasará al ras de ella la noche de Halloween, pero los astrónomos aseguran que no hay razones para asustarse: definitivamente no habrá una colisión.



La roca espacial tiene el tamaño de un estadio de fútbol y se mueve a una velocidad "inusualmente alta" de 126.000 kilómetros por hora, informó la Nasa.



Los primeros cálculos señalan que el asteroide, llamado 2015 TB145, tiene cerca de 470 metros de diámetro, según la página web de astronomía Earth and Sky.



La Nasa supone que será el mayor cuerpo celeste conocido que se acerque tanto al planeta hasta 2027.



"Si el tamaño es correcto, el recién descubierto asteroide es 28 veces más grande que el meteorito Chelyabinsk que penetró la atmósfera sobre Rusia en febrero de 2013", indicó Earth and Sky.



La buena noticia es que este asteroide pasará a una distancia segura de 500.000 Km, es decir 1,3 veces la distancia entre la Tierra y la Luna.



Los astrónomos podrán verlo con telescopios, aunque los aficionados difícilmente lo podrán ver a simple vista.



El asteroide rozará el planeta a las 11:00 hora boliviana del 31 de octubre.