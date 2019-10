Costas pide a Evo dejar de hacer campaña y trabajar

El gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, mostró su indiferencia por el reto a un referendo revocatorio que lanzó el presidente Evo Morales y dijo que, en lugar de estar pensando en más campaña electoral, el mandatario debería dedicarse a trabajar por la gente.



"No vamos a estar de acuerdo con eso (referendo)", respondió el gobernador consultado al respecto del desafío planteado por el jefe de Estado.



Manifestó que el Movimiento Demócrata Social que encabeza, apoyará la conclusión de mandato de Morales. "Eso vamos a apoyarlo y vamos a estar nosotros con esa decisión, porque somos demócratas y porque tiene que cumplir su gestión y después tiene que irse porque acabó su periodo", sostuvo.



El presidente Evo Morales, tras la evaluación en gabinete ampliado de la derrota en el referendo modificatorio de la Constitución, desafió públicamente a la oposición a ir a las urnas para la revocatoria de su mandato, pues considera que el MAS no perdió una elección, sino solo la consulta para la modificación constitucional.



A diferencia de Costas, el gobernador de La Paz, Félix Patzi, aceptó el reto lanzado por el mandatario y señaló que no solo debería ser sometida a consulta popular la permanencia del presidente y gobernadores, sino también de los asambleístas. "No me hago problema si vamos a un revocatorio", manifestó Patzi.