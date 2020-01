‘Influencers’: La gente las elige no basta opinar, sino tener carisma

Desde que las redes sociales invadieron nuestro medio, muchas personas aparecieron con el nombre de ‘influencer’ o los que quieren serlo. Y entre ellas muchas féminas denominadas influencers o blogueras de moda. ¿Pero solo basta agarrar un teléfono móvil y grabarte luciendo un nuevo outfit y explicar el mismo, o ser una persona de la farándula y opinar sobre un evento de moda para denominarte como tal?.

Sasha Vásquez es una bloguera de moda para gente real. Ella creó su blog para demostrar que no es necesario ser una top para hablar del tema. Hoy es una influencer de ForEver 21. Este es su mayor logro generado gracias a su blog Pilchas y Pintas.

El español Daniel Matesa, experto en negocios on line (www.danielmatesa.com), con quien se comunicó la revista Para Ellas, explica que el término influencer no es un término que se gana de la noche a la mañana, y el de bloguero tampoco. “Digamos que las personas de forma propia no se pueden ganar este título. El éxito y el seguimiento de muchas personas, junto a un poder de persuasión e influencia muy grande, les hacen ganarse este título”, afirma.

El perfil de un influencer

Los requisitos más o menos serían los siguientes, dice Matesa. Son muy activos en comunidades y redes sociales. Esto los hace tener mucho alcance y seguidores. Están online 24x7, es decir, internet es su oficina de trabajo. Son la voz de un nicho. Son personas líderes actuando en una actividad concreta. Los más reconocidos son los LifeStylers. Humanizan su apariencia. Hacen todo de forma muy natural. Se suelen convertir en expertos en comunicación online. Son cercanos, responden y conectan con su audiencia haciéndola partícipe de sus contenidos.

Según este experto, una estrategia de marketing de influencia es imprescindible actualmente para una estrategia digital. Debido a las redes sociales, las personas están más conectadas y algunas de ellas se convierten en personas a las que se admira, se sigue y se imita.

Eso hace que estas personas con miles de seguidores tengan un poder de convicción de tal calibre que puedan provocar movimientos y tendencias sociales, establece Matesa en su portal digital www.expertosnegociosonline.com/marketing-de-influencia-y-la-estrategia-de-marketing-de-influencers/. Además de esto, añade, cada vez los consumidores están más saturados de las típicas publicidades de las marcas y por eso un consejo de alguien al que admiran hace llegar más y mejor el mensaje de las marcas publicitarias a través de estos influencers. Esto hace que una estrategia de marketing de influencia sea imprescindible.

Interactividad y magnetismo

Para el publicista de modas, Carlos Hugo Valdés, una influencer es aquella persona que logra captar la atención de bastante gente y la siguen, que conoce un determinado tema, y confían mucho más en lo que él o ella dice, que en lo que dice la empresa. Por esa razón las empresas no solo apelan a la publicidad convencional, sino que ahora ‘coquetean’ a los influencers para promocionar su marca.



A decir de Valdés, mucha gente se equivoca al pensar que para ser un influencer debe tener miles de seguidores, no necesariamente, sino tener una influencia fuerte sobre un determinado grupo o potenciales clientes de marcas reconocidas o marcas prémium.

Sostiene también que un influencer no siempre tiene que ser una profesional en moda, sino alguien en quien la gente confía en su gusto, en cómo se viste, en qué lugar se desempeña y en qué escenario, y si es alguien ‘aspiracional’.



“El internet es muy informal y a veces no es tanto conocer profundamente sobre un campo determinado, en este caso la moda, lo importante es tener el carisma y poder transmitirlo, hablar de manera coloquial y tener la imagen y que las otras personas digan que lo que toca lo transforma en moda”, manifiesta el especialista en publicidad de moda.



Un influencer tampoco es una valoración académica que profundiza los conocimientos, es mucho más informal y las personas pueden denominarse como tales; pero el título de influencer es algo que se lo otorga la gente. Las empresas buscan una persona influyente en base a qué tipo de público llega y qué nivel de respuesta tiene, y eso determinará cuánto influye en el público. De esto dependerá contratarlo para que hable y promocione la marca. En el caso de una bloguera sucede algo parecido.