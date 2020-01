Obama anuncia medidas contra Rusia, expulsará a 35 agentes

El presidente estadounidense Barack Obama anunció hoy una serie de medidas contra Rusia por su presunta interferencia en la elección presidencial, incluyendo la expulsión de 35 agentes y el cierre de instalaciones rusas en suelo estadounidense.



"He ordenado un número de acciones en respuesta al agresivo acoso del gobierno ruso sobre funcionarios estadounidenses y operaciones cibernéticas contra la elección estadounidense", señaló Obama según un comunicado de la Casa Blanca, prometiendo otras acciones para el futuro.

Obama, reformó una orden ejecutiva de 2015 para habilitar la imposición de sanciones a Rusia en respuesta por su supuesta interferencia en las elecciones presidenciales de este año, dijo en un comunicado el Departamento del Tesoro.

La orden modificada se titula "Bloqueo de propiedades de ciertas personas dedicadas a actividades cibernéticas maliciosas significativas".



La nueva orden ejecutiva emitida por Obama se titula "Toma de medidas adicionales para hacer frente a la emergencia nacional vinculada a actividades cibernéticas maliciosas significativas", según publica Sputnik Mundo.

El enviado especial del Kremlin para asuntos de cooperación internacional en ámbito de seguridad informática, el diplomático Andréi Krutskij, dijo con anterioridad a RIA Nóvosti que al introducir las sanciones contra Rusia, EEUU pretende "estorbar la cooperación potencial". Calificó pasos semejantes de Washington de "una agonía de las élites gobernantes" y los atribuyó al "odio personal del presidente de EEUU", Barack Obama, hacia Rusia.

Krutskij no descartó a la vez que las últimas sanciones de EEUU puedan ser anuladas por la nueva Administración de Donald Trump, que tomará posesión el próximo 20 de enero.



El funcionario enfatizó que Rusia no es un enemigo para EEUU y prioriza "la cooperación y la estabilidad" en las relaciones bilaterales. EEUU no presentó hasta el momento ninguna prueba de la implicación de Rusia en los ciberataques contra el proceso electoral estadounidense.