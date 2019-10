Persiste el bloqueo y no descartan radicalizarlo

Por segundo día consecutivo, transportistas mantienen bloqueado con camiones pesados el ingreso al recinto aduanero ALBO, en la zona de la avenida Virgen de Cotoca. La media de presión exige a las autoridades no sancionar a motorizados remarcados y que les permitan circular.



Los transportistas critican que hasta el momento ninguna autoridad aduanera se ha manifestado para atender al reclamo, por lo que no descartan radicalizar las medidas de presión en las siguientes horas.



“Si es que hoy no atienden nuestras demandas no descartamos ir a otro punto a bloquear”, anunció Juan Yujra, presidente de la Coordinadora de Transporte Pesado.



Para la Aduana el paro es ilegal

Para la Aduana Nacional de Bolivia (ANB), los motorizados que bloquean el ingreso a la Almacenera Boliviana S.A (ALBO) son ilegales y, de acuerdo con la ley vigente no deberían estar circulando.