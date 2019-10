Irán y potencias alcanzan histórico pacto nuclear

Irán y seis grandes potencias mundiales alcanzaron, este jueves en Suiza, un acuerdo de principios que pretende convertirse, dentro de tres meses, en un histórico tratado que ponga fin a 12 años de conflicto.



Tras ocho días de negociaciones en Lausana, Suiza, las cinco potencias con derecho a veto en el Consejo de Seguridad y Alemania, consensuaron un documento que contiene numerosas limitaciones al programa nuclear iraní, pero también varios incentivos económicos y políticos para el país en caso de que se cumpla lo acordado.



Lo más llamativo es la larga duración del acuerdo, de entre 10 y hasta 25 años en las limitaciones y controles a las que se someterán las actividades atómicas de la República Islámica de Irán.



Irán acepta reducir en un 75% sus centrifugadoras. El presidente de Estados Unidos dice que Teherán “estará sometido a más inspecciones que ningún otro país”. El pacto tendrá que ser ratificado el 30 de junio.



Puntos claves del acuerdo

?

- Limitaciones en el enriquecimiento de uranio

?

Las reservas de uranio enriquecido deberán ser reducidas durante 15 años desde unos 10.000 kilos hasta solo 300 kilos, al tener que diluirlas o venderlas en el mercado internacional.



El número de centrifugadoras de uranio en la instalación de Natanz será reducido de, actualmente 20.000, a unas 5.000 activas, mientras en la instalación subterránea de Fordo habrá solo 1.000 y no podrán ser usadas con material fisible.



- Medidas de transparencia

?

Por otra parte, los inspectores del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) tendrán acceso a las instalaciones en Irán.



Teherán se compromete además a aplicar el llamado "Protocolo Adicional del Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP)", lo que permite inspecciones sin aviso previo en cualquier instalación atómica del país.



El OIEA podrá investigar así dudas sobre actividades nucleares iraníes en el pasado pero también en el presente, lo que alude al esclarecimiento de posibles dimensiones militares, denunciadas en 2011 por la agencia nuclear de Naciones Unidas.



- Remodelación del reactor de Arak



Rediseñar y remodelar un reactor de investigación de agua pesada en Arak, para que no produzca plutonio que pueda ser usado para alimentar un arma nuclear.



El núcleo original del reactor, que habría permitido la producción de cantidades significativas de plutonio de uso militar, será destruido o retirado del país.



- Alivio de sanciones



Irán verá aliviadas las sanciones internacionales que pesan sobre el país si cumple con sus compromisos.



EEUU y la Unión Europea suspenderán sus penalizaciones relacionadas con actividades nucleares después de que la AIEA haya verificado que Irán ha cumplido con lo acordado.



Declaraciones del primer ministro israelí



Según la Casa Blanca, el presidente norteamericano, Barack Obama declaró a Benjamín Netanyahu que el acuerdo marco entre Irán y las grandes potencias representa "un avance significativo hacia una solución estable y completa que corta todas las vías de acceso de Irán a la bomba".



?Por su parte, Netanyahu indicó que, si el acuerdo sobre el programa nuclear iraní se aplica, amenaza la supervivencia de Israel.

?

?"Un acuerdo amenazaría la supervivencia de Israel", dijo Netanyahu a Obama, y estimó que el acuerdo marco "no bloquearía la vía de Irán hacia la bomba, sino que la abriría", tuiteó el portavoz, Mark Regev.



"El acuerdo aumentaría los riesgos de proliferación nuclear y expondría a los riesgos de una guerra horrible", añadió Netanyahu.



Barack Obama llamó este jueves a Netanyahu poco después de un acuerdo sobre el programa nuclear iraní y le reafirmó el compromiso "sin falla" de Estados Unidos de defender al Estado hebreo.