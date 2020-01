La Paz prohíbe dejar encerrados a niños y animales en el auto

Reformas incluidas en dos normativas establecen que desde ahora estará prohibido dejar encerrados en autos estacionados a niños menores y animales e ingresar al transporte público en estado de ebriedad.



Las modificaciones fueron incluidas a la ley edil 015 de Transporte y Tránsito Urbano y la ley 167 de Control de Servicio de Transporte de Pasajeros; éstas últimas fueron acordadas con los transportistas.



Las principales modificaciones a la ley 167 incluyen que los guardias municipales no entregarán boletas de infracción a choferes que alteren rutas y recorridos cuando haya marchas, bloqueos o cuando sus vehículos enfrenten desperfectos técnicos.



Las personas que hayan ingerido bebidas alcohólicas no podrán entrar al transporte público por seguridad de los otros pasajeros y porque resulta molesto para las otras personas.



También está prohibido para los sindicatos crear nuevas líneas sin autorización de la Alcaldía, bajo riesgo de que las placas de sus autos sean retiradas.



Aclaró que no hay ningún cambio en los montos de las sanciones a los choferes que cometan faltas leves que el monto a pagar es de Bs. 25, la faltas graves deberán pagar Bs. 50 y las gravísimas Bs. 100.