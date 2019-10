3 de cada 100 personas son analfabetas en Bolivia

El viceministro de Educación Alternativa, Noel Aguirre, informó a EL DEBER que en el país tres de cada cien personas todavía no saben leer y escribir, por lo que son analfabetas. La mayoría son mujeres adultas mayores.



"Hemos bajado mucho y es una taza histórica el llegar a 3,2% de analfabetismo en el país, pero este es un logro, aunque eso quiere decir que todavía hay tres de cada cien personas que no saben leer o escribir", explicó la autoridad en entrevista.



Explicó que existe el riesgo del analfabetismo funcional, es decir que las personas a las que llegó el programa "Yo sí puedo", dejan de practicar lo aprendido y lo olvidan. Sin embargo, garantizó que durante esta gestión se continuará con la post alfabetización.



"Encontramos más personas que no saben leer ni escribir en Potosí y Chuquisaca, pero también en las grandes ciudades, en sus cinturones de pobreza como en Santa Cruz. De cada cien personas que hemos alfabetizado, 70 son mujeres y ese es un gran problema", argumentó.



Los datos del Censo de Población y Vivienda, realizado el 21 de noviembre de 2012, registró a 346.350 bolivianos analfabetos, equivalente al 5,02% de la población mayor a 15 años. Las personas de 65 y más años conforman el grupo más numeroso con 151.902, seguido de las que tienen entre 45 y 64 años que suman 124.471.



Bolivia logró en 2008 ser declarada como país libre de analfabetismo, al reducir a un 3,77% el número de personas que no saben leer ni escribir, categoría otorgada por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación (Unesco).