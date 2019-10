Denuncian que no dejan votar a Leopoldo López

Lilian Tintori, esposa del opositor venezolano, Leopoldo López, denunció que las autoridades del Gobierno de Nicolás Maduro no permiten que el líder, preso desde hace casi dos años y condenado a casi 14 años de cárcel, sufrague.



"Él tiene el derecho de votar (...) Sabemos que tienen miedo, que no quieren trasladarlo. No quieren que Venezuela vea a Leopoldo, está aislado", declaró, según detalla una publicación del portal "Infobae".



Tintori consideró que "el amanecer del día 7 va a ser un día de alegría". "Vamos a ver la libertad de todos los presos políticos", aseguró esperanzada, al tiempo de reiterar que las autoridades venezolanas "no quieren dejar votar a Leopoldo López".



"Vamos a lograr en los primeros 6 meses de 2016 un cambio profundo", manifestó, en referencia a un eventual triunfo de la oposición en los comicios, algo vaticinado por la mayoría de las encuestas, incluso aquellas cercanas al chavismo.



"La gente es la que decide, la que va a decidir el destino de una nueva Asamblea. Todos deseamos y merecemos un cambio. Espero el inicio de un cambio. Queremos cambiar el odio por el amor, la injusticia por la justicia y la violencia por la paz", concluyó en diálogo con periodistas de varios medios de comunicación.