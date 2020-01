Lee malas noticias sin que te domine el pesimismo

“No veo noticias por salud mental”, es la excusa de mucha gente que prefiere vivir desinformado pero más tranquila. Hoy termina una semana en la que hubo bloqueos, enfrentamientos en Achacachi, atracos, violaciones, paros en centro de salud y familias que perdieron sus casas por el derrumbe de un cerro. ¡Como para tener ganas de no saber nada!

El sicólogo británico Graham Davey, citado por el periódico Huffington Post, dice que ver noticias sobre violencia o muerte intensifica las preocupaciones y la ansiedad, además de afectar a la forma en la que interpretamos el mundo y cómo interactuamos con él.

Qué puedes hacer

Vivir contento cuando todas las mañanas se reciben malas noticias, no es fácil pero puedes recurrir a otras técnicas para equilibrar tu estado de ánimo. El Huffington Post recomienda balancear lo malo con lo bueno: escuchar música que te guste, buscar cosas positivas para leer, evitar exponerte demasiado a imágenes violentas y rodearse de personas optimistas.

Huir no es la solución

Cerrar el periódico y apagar la tele no es la salida. La supuesta calma que da el no enterarse de nada tiene efectos negativos en la sociedad. El pensador alemán, Bertolt Brecht advertía, a mediados del siglo XX, que el peor analfabeto era el que se quedaba al margen de la información porque, al no estar al tanto de lo que pasa a su alrededor, no participa en los acontecimientos ni en la toma de decisiones y que esa ignorancia hace posible la aparición de males sociales, como la corrupción, el abuso de poder y otros