Solicitan auditar gestión de Rojas en el Senado

La senadora de Unidad Demócrata (UD), María Lourdes Landívar, solicitó que se realice una auditoría interna y externa a la gestión del expresidente de la Cámara Alta y hoy viceministro de Desarrollo Rural, Eugenio Rojas, a raíz de las denuncias por la contratación de personal.



Mediante una carta al actual titular de esa instancia, José Alberto Gonzáles, la opositora cruceña señala que solicita la acción "a fin de determinar los indicios de responsabilidad administrativa, ejecutiva, civil y penal".



La asambleísta insta a no dejar la investigación solo en el periodo de enero sino durante toda la pasada gestión, debido a que Rojas desempeñaba la presidencia del Senado en ese entonces. Son 143 funcionarios que cobraban salarios sin realizar trabajos específicos.



El actual viceministro sostuvo en la víspera que "no hubo ni existieron fantasmas y es cuestión de criterio de trabajo. Tal vez el actual presidente considere que se necesita menos personas". Rojas negó las acusaciones y se mostró abierto a cualquier indagación.



Landívar indicó que los personeros recibían en promedio un sueldo mensual de 4.000 bolivianos y que no tenían funciones específicas. Las personas ingresaron al Legislativo en enero, etapa en la que todavía no habían asumido funciones los legisladores que resultaron electos.



Carta enviada por la senadora Landívar:,