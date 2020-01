Jennifer Lopez y Drake 'instagramean' su romance

Jennifer Lopez (47) y Drake (30), ¿se confirma el romance? Al parecer sí, porque la 'Diva del Bronx' y el rapero postearon una imagen en sus cuentas de Instagram.

Pese a que la fotografía, en la que JLo se muestra sobre el regazo de él con los ojos cerrados, es de lo que más se habla en las redes, no es la primera imagen de las 'estrellas' que sale a la luz, nomás basta recordar la visita del rapero al espectáculo 'All I Have' de Lopez en Las Vegas. La pareja compartió varias imágenes donde posan sonrientes.

Una foto publicada por champagnepapi (@champagnepapi) el 27 de Dic de 2016 a la(s) 11:38 PST

Sin embargo, este romance no ha caído bien a todo el mundo y a Rihana parece, a quien Drake le confesó su amor en en los MTV Video Music Awards 2016, no haberle sentado bien la confirmación del nuevo idilio pues, dejó de seguir a Jennifer Lopez en las redes sociales.