Policía aprehende a exfuncionario de Dircabi

Henry F., exfuncionario temporal de la Dirección General de Registro, Control y Administración de Bienes Incautados (Dircabi), fue aprehendido este jueves por la Policía en Santa Cruz. Él está acusado de estar involucrado con una red de corrupción conformada por exdirectores de esa misma institución.

Según las autoridades policiales, el aprehendido estaba prófugo de la justicia por más de tres meses, pero que en las próximas horas será puesto ante un juez cautelar que definirá su situación jurídica.

"Si en algún momento me puse a buen recaudo fue porque vi que las investigaciones no estaban siguiendo su curso (...) lo único que pido es seguridad porque no me siento seguro. Pido garantías y un proceso justo", dijo el acusado en contacto con los medios.

El ministro de Gobierno, Carlos Romero, identificó al acusado como "el principal operador de los hechos de corrupción suscitados en Dircabi regional Santa Cruz".

Por su parte, el viceministro de Régimen Interior, José Luis Quiroga, detalló que el exfuncionario trabajó eventualmente en la dirección distrital de Dircabi Santa Cruz y que tuvo la misión de "localizar bienes incautados del narcotráfico".

"Hacía un inventario y disponía ilegalmente de los mismos en calidad de venta, alquiler o depositarios", informó en conferencia de prensa.

Además, la autoridad señaló que el sindicado gozaba de la confianza del exdirector nacional de operaciones de Dircabi, Gabriel Moreno de la Quintana y del director regional, Luis Fernando Sanz, éstos, en coordinación con el abogado Luis Mazone, traficaban bienes incautados. Cabe mencionar que estos dos últimos guardan detención preventiva en el penal de Palmasola.

Según Quiroga, tres casos evidenciarían la participación del aprehendido. En primera instancia está la acusación sobre la venta y desmantelamiento de tres camiones del municipio cruceño de San Ignacio de Velasco.

En segundo lugar se estableció que entregó un inmueble ubicado en una zona residencial de Santa Cruz a nombre de su esposa. Y, finalmente, estaría implicado en la venta y arrendamiento de un vehículo Vitara 4x4 incautado al narcotráfico.

