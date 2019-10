Evo llama "antipatriotas" a usuarios de Viva y Tigo

El presidente Evo Morales señaló el domingo que quienes usan los servicios de las telefónicas Tigo o Viva son "antipatriotas" porque no apoyan el crecimiento económico del país consumiendo lo nuestro, en referencia a los servicios de la telefónica estatal Entel.



"No quiero revisar sus celulares de ustedes. Cuidado que estén con Tigo o Viva. Pero ya si están con Tigo o Viva son antipatriotas, perdón la expresión, (pero) así nomás es. Qué mejor que usar lo nuestro, tenemos lo nuestro. Si no estuviéramos obligados a usar lo ajeno", indicó el mandatario en el programa "El poder del voto" de la red PAT.



El presidente dijo que aunque la inversión privada está garantizada en el país por la Constitución Política del Estado, si uno es patriota debe usar la empresa estatal, refiriéndose a Entel.



"Si soy patriota es mejor usar mi empresa", apuntó. Explicó que Entel "puede tener algunos problemas momentáneamente, que se están superando", pero "es la empresa más grande de telecomunicación"."Han visto cuánta plata se queda ahora en el país después que nacionalizamos", enfatizó Morales.



El mandatario hizo las declaraciones como parte de su análisis sobre la recesión que atraviesan varios países del mundo. Subrayó no encontrarse asustado por este hecho y dijo que es obligación del país incentivar proyectos para ampliar el mercado interno, y por ello desde el Ministerio de Producción iniciaron el programa "Consume lo Nuestro".



El artículo 314 de la Constitución Política del Estado "prohíbe el monopolio y el oligopolio privado, así como cualquier otra forma de asociación (…) que pretenda el control y la exclusividad en la producción y comercialización de bienes y servicios". El decreto 29519, por otra parte, establece reglas para evitar la competencia desleal.