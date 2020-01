Evo inaugura un centro del INIAF en Montero

El presidente Evo Morales inauguró hoy un nuevo laboratorio del Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal (INIAF) en Montero, donde pidió a los bolivianos consumir lo nuestro a fin de fomentar la producción nacional.



El ministro de Desarrollo Rural y Tierras, César Cocarico, destacó que la inversión en el nuevo laboratorio alcanza los Bs 6 millones y que el mismo que va a "garantizar la calidad de la semilla para el productor".



Según Cocarico, el Iniaf trabaja con créditos de diversas fuentes externa y agregó que este instituto garantiza el 56% de la semilla que se utiliza en el país, liberando variedades de trigo y otros.



Por su parte, el presidente del Estado dijo: "Si hay aquí, hay que consumir lo nuestro" e indicó que la crisis no ha afectado al país, pese a que el precio del petróleo sigue bajando.



"Hasta julio de este año, Bolivia se ha ubicado en el primer país en crecimiento económico en América Latina. Los precios afectan (del petróleo), pero yo digo ¿cuándo un país está en crisis? Cuándo no hay crecimiento económico, cuando no hay inversión y cuando se quitan las conquistas de los movimientos sociales, y aquí nuestros bonos están garantizados", expresó Morales.