Seis candidatos pugnan por la silla municipal cruceña

Cinco candidatos veteranos y un ‘novato’ ponen bajo la mira la silla municipal de Santa Cruz de la Sierra y buscan convertirse en el nuevo alcalde para los próximos cinco años. Entre tanto, los Demócratas, NPC y FE decidieron abandonar la carrera electoral.



Percy Fernández, de Santa Cruz Para Todos, ya está registrado como candidato a alcalde en el Tribunal Electoral Departamental (TED) y hasta mañana se anotarán Ernesto Justiniano, de UN; Gary Prado, en representación del MNR; Óscar Vargas con el bloque SOL, y se prevé que en las próximas horas UCS decida a cuál de los hermanos Fernández registrará para que pugne por el sillón edil.



A esos cinco postulantes se sumará el masista Jaime Santa Cruz, que por primera vez pugnará por un cargo en el ejecutivo edil. Sin embargo, previo a esos registros, algunos frentes, como el MAS, deberán solucionar sus pugnas internos y otros apostarán por tener un mayor consenso para definir la lista de candidatos al Concejo.



Roberto, virtual candidato

Tras el acuerdo entre los hermanos Fernández y la empresaria Rosario Schamisseddine, de cara a las elecciones municipales, ayer sumaron al bloque gremial que lidera Jesús Cahuana en pro de unificar una sola candidatura a la comuna cruceña.



En ese mismo acto, algunos personeros cercanos a los Fernández daban por hecho que Roberto será el candidato a alcalde y que su presentación como tal será en las próximas horas, Johnny Fernández será primer candidato al Concejo, Rosario pugnará por el segundo escaño y Cahuana será el tercer postulante. Sin embargo, cuando EL DEBER, por separado, hizo las consultas vía telefónica a los hermanos Fernández, ninguno quiso confirmar ese dato bajo el argumento de que aún están conversando.



Mientras esa situación se da en pro de más alianzas políticas, Óscar Vargas, que hasta ayer era uno de los concejales suspendidos, presentó ante el TED su carta de renuncia a su curul en el Concejo para habilitarse como aspirante a alcalde, pero deja en claro que no es una renuncia a sus derechos laborales como edil, por lo que continuará con el proceso penal contra los ediles, que aprobaron la resolución para separarlo del cargo, y después iniciará otra demanda civil para exigir el resarcimiento económico.



Por su lado, Ernesto Justiniano, aspirante a burgomaestre por UN, y Gary Prado, por el MNR, afirmaron que aún están armando sus listas de postulantes a concejales, por lo que el registro de los postulantes será mañana.



Veto presidencial

Tras las protestas de sectores sociales afines al MAS en torno a algunas candidaturas, el presidente del Estado Plurinacional y líder del masismo, Evo Morales, llegó ayer a la capital cruceña para reunirse con el candidato a gobernador Rolando Borda y con el aspirante a burgomaestre capitalino Jaime Santa Cruz, además de otras ex autoridades ediles que buscarán la reelección para analizar la lista de precandidatos en todo el territorio departamental.



En la cita, que duró cerca de tres horas en las instalaciones de la Tercera Brigada Aérea 32, se supo que el jefe de Estado decidió expulsar de las filas del MAS a Salustio Flores y a la profesora Margoly Guzmán, porque el viernes convocaron a los sectores sociales a salir a las calles a protestar en descontento por la lista de candidatos al legislativo departamental y municipal.



Pero esa no fue la única decisión presidencial. El mandatario dispuso devolver la lista de precandidatos a asambleístas y concejales capitalinos porque no estaba de acuerdo con que en esas nóminas figuren, por ejemplo, el senador Isaac Ávalos como aspirante a primer asambleísta por población y los ediles José Quiroz y Saúl Ávalos para que busquen la reelección en el Concejo capitalino; además en esa lista figuraba la diputada Betty Tejada como precandidata a primera concejala.



Luego de esa reunión, Morales se trasladó hasta el municipio de El Torno para entregar obras y en ese lugar recriminó a sus bases por los líos internos y recomendó modificar las listas para así reflejar el tejido social.



Rodolfo Vallejos, que buscará la reelección como alcalde en el municipio de Cabezas, confirmó esa información y explicó que Evo dijo que no estaba de acuerdo en que Ávalos y Quiroz busquen la reelección porque no cumplieron su rol de fiscalización. Otra fuente contó que en el caso de Tejada e Isaac Ávalos, afirmó que no es ético que una autoridad nacional sea candidato a alcalde, concejales, gobernador o asambleísta