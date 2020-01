Morales dice que denunciará a Chile ante la OEA por tortura

Heraldo Muñoz ganó su apuesta. Evo Morales no estuvo una semana sin tuitear de Chile, como lo pretendía el canciller mapochino. Ayer, el presidente boliviano utilizó su cuenta en la red del pajarito azul para anunciar una nueva ofensiva internacional de Bolivia contra su vecino trasandino. “El miércoles, Bolivia denunciará ante la OEA (la) injusta y violenta detención de los nueve servidores públicos que luchaban contra el contrabando”, escribió el presidente.

Muñoz no se confesó sorprendido y aseguró que las acusaciones son infundadas.

El 19 de marzo, en un confuso incidente mientras perseguían a contrabandistas, carabineros chilenos detuvieron a siete aduaneros y a dos militares bolivianos en la frontera y desde ese momento permanecen detenidos en el penal de Alto Hospicio. Fueron acusados de robo por intimidación, porte ilegal de armas y contrabando.

El mandatario no se quedó en el anuncio, sino que utilizó varios tuits para detallar la ofensiva. “Se detallará: injusta detención, no otorgación de visas, expulsión y veto a periodistas; y discriminación racial a madres de detenidos. Se denunciará tortura, disparos de amedrentamiento y hostigamiento a los nueve compatriotas cuando fueron detenidos”, escribió.

Recordó que cuando hubo incidentes parecidos del lado boliviano, el país entregó rápidamente a los militares o ciudadanos chilenos que cruzaron la frontera de forma ilegal.

Consultados al respecto, los familiares de los detenidos aseguraron que ya habían denunciado las torturas, pero que no habían sido escuchados.

Maday Vélez, esposa de uno de los militares, contó que la semana pasada, luego de tres meses de reclusión, los bolivianos fueron interrogados por un fiscal. Allí relataron los abusos sufridos, como los culatazos y disparos cerca del rostro. Los familiares aseguran que ninguno se declaró culpable.

“A mi esposo, que es uno de los militares, cuando un carabinero lo redujo y lo tenía con el rostro contra el piso le preguntó por qué no le había disparado. Le dijo que estaba en una situación de lucha contra el contrabando no de territorio. El carabinero le respondió, ‘buena decisión, porque yo hubiera descargado todo el contenido de mi arma en usted’, le dijo”, comentó Maday Vélez.



Otros familiares de los detenidos, que prefirieron no ser identificados, señalaron que metieron a los aduaneros a los vehículos como costales de papa y que cuando toda la información salga a la luz, “todos se sorprenderán”. “Nuestros hijos han sentido mucha presión para que se declaren culpables, los jóvenes no lo harán porque va saliendo a la luz que hubo abusos”, señaló otro de ellos.