¿Qué hace WhatsApp con tus mensajes eliminados?

La única manera de eliminar por completo una conversación de WhatsApp es borrando la aplicación, según indica el diario español La Vanguardia. Un programador de iOS ha descubierto que la app de mensajería no borra los chats “eliminados” por los usuarios, sino que los retiene y almacena en el dispositivo.



Tal como recoge The Verge, Jonathan Zdziarski ha examinado la versión más reciente de WhatsApp y ha descubierto que el software deja un rastro de todas las conversaciones, aunque hayan sido borradas por el usuario y no aparezcan dentro de la app. El programador atribuye el problema al hecho de que la app no sobreescribe los chats eliminados por defecto.



Cualquier persona con los conocimientos informáticos necesarios y acceso al teléfono podría recuperar las conversaciones borradas en WhatsApp, algo que se contradice directamente con el mensaje de protección de los datos que los responsables de la app han querido dar con la implantación del encriptado punto a punto, añade el artículo en cuestión en La Vanguardia.



Este tipo agujero de seguridad es común con otras aplicaciones de mensajería, como iMessage. En el caso de WhatsApp para dispositivos Apple ocurre tanto en el teléfono del usuarios que usa la aplicación como en la copia que se sube a iCloud.



De momento, la compañía, propiedad de Facebook, todavía no se ha pronunciado al respecto.