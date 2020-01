La intimidad necesaria

En muchas de las aulas de nuestras escuelitas, modulangos, universidades, existe un problema invisible que se manifiesta así: profesores que gritan todo el día, alimentando su propio estrés y agotamiento; alumnos distraídos, desconectados de la clase, que ven pasar como algo ajeno mientras se dedican a otra cosa. ¿Suena conocido? A las mil causas que puedan hallarse para este síntoma, propongo añadir esta: una mala acústica.

En acústica arquitectónica existe algo que se llama ‘índice de inteligibilidad de la palabra’ (un número que representa qué tanto se entiende lo que dice una persona en ese lugar), que se toma en cuenta a la hora de diseñar y acondicionar un espacio, según su uso. Varios factores afectan esa ‘entendibilidad’ en un aula: la distancia entre el profe y el alumno, los ruidos externos, la reverberación de la sala, etc. Así, no es difícil entender que en un salón mal dimensionado que retumba como una catedral, los estudiantes de las últimas filas se dediquen a cualquier otra cosa (de paso haciendo ruido que se suma al de los micros afuera) mientras la profe debe gritar para que su voz sobreviva. La capacidad de un estudiante de realmente entender lo que le explican durante varias horas al día se incrementa dramáticamente cuando un aula tiene la suficiente intimidad acústica para escuchar claramente a alguien que no le está gritando.

Mi modesta recomendación es, a los arquitectos, tomar en cuenta con capital importancia la acústica al diseñar y ubicar aulas; y a la comunidad escolar, a combatir el ruido: darle intimidad a su aula con grandes cortinas, cuadros, repisas con libros, ejercitar y practicar el silencio, la destreza de mover una silla sin que suene, el respeto por quien usa la palabra, en fin. Y si hay ruidos en el barrio, gestionar su solución en bollo.

Es obvio que la revolución educativa que necesitamos no se logrará con intimidad acústica, pero mientras los políticos nos hacen esperar generaciones, podemos mejorar algunas condiciones importantes