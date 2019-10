Cerca de pasos fronterizos a Chile existe poco control

Los 188 kilómetros entre las poblaciones de Tambo Quemado y Patacamaya, en el departamento de Oruro, están tachonados de poblados y comunidades dispersas que se vinculan por caminos precarios y donde el control policial o militar es escaso, según constató EL DEBER en un recorrido que realizó por esta ruta.



Lo mismo sucede en la ruta Oruro-Pisiga, que es el otro ingreso que tiene Bolivia con Chile. Estos dos puntos son los más importantes por donde pasa la mayor carga de exportación e importación.



Entre Patacamaya y Tambo Quemado hay dos unidades militares que están desplegadas a lo largo de esta ruta, el batallón de caballería mecanizada Calama, a las afueras de Patacamaya y el regimiento y escuela de andinismo 25 Tocopilla, acantonada en la fronteriza población de Cuarhuara de Carangas.



Los oficiales de esta última se excusaron de brindar declaraciones sobre el trabajo que realizan para controlar el contrabando y presuntas actividades de narcotráfico, y refirieron que las declaraciones formales deben realizarlas sus superiores en el Estado Mayor en La Paz.



Sin embargo, los propios militares mencionaron que no hubo mayor movilización de efectivos de los que ya se tienen desplegados en los lugares asignados. El regimiento Tocopilla tiene un puesto adelantado en las proximidades de Tambo Quemado y una decena de conscriptos revisan el posible contrabando de hidrocarburos en los camiones que salen de territorio boliviano.



Otra media docena de efectivos policiales hacen labor de control en migración y policía fronteriza en Tambo Quemado.



El ministro de Defensa, Reymi Ferreira, defendió la presencia militar en las fronteras y dijo que existe trabajo coordinado con Aduana. “Si bien esto es principalmente una responsabilidad de la Policía, nosotros secundariamente coadyuvamos. En lo que sí estamos de frente es en el tema de contrabando, incluso destinamos helicópteros para el rastrillaje y tuvimos buenos resultados junto a la Aduana. Nosotros sobrevolamos el suroeste y vimos que existe control militar”.



De hecho, esta semana, la Aduana realizó el operativo más exitoso en los caminos alternos a los pasos legales y su presidenta, Marlene Ardaya, dijo que los contrabandistas aprovechan estos pasos para internar mercadería, especialmente en esta época.



Los pueblos

Poblados como Corani, Kelluhiri, Huancalarama, Agua Rica, Cruzani, Walkani, Chacarilla, tienen caminos que los unen a otros territorios que se acercan a la frontera, con caminos de tierra que son aprovechados por los contrabandistas para internar mercadería ilegal. Para un conductor no habituado a ese tipo de caminos es imposible encontrar el rumbo; además, la infinidad de riachuelos son la principal dificultad, eso sucedió en los ríos Coroni, Khora y Desagüadero, en esta región.



En un recorrido por la ruta de Agua Rica se observó el paso de dos camiones que transitaban por esa ruta; estas vías desembocan en la carretera Patacamaya-Tambo Quemado o a veces poblados más alejados de la ruta La Paz-Oruro.



Oruro-Pisiga

El punto fronterizo Pisiga-Colchane tiene escaso control. La Policía hace un trabajo de seguridad y son solo cuatro efectivos que cuidan el paso.



Los militares no están en el punto debido a que sus unidades están, según el ministro de Defensa, Reymi Ferreira, en la extensa línea fronteriza. En la zona se encuentra solamente el control migratorio, a cargo del ministerio de Gobierno, y la revisión de la Aduana Nacional.

Para llegar a Pisiga hay que atravesar seis municipios desde Oruro. Se pasa por El Choro, Corque, Toledo, Huachacalla, Esmeralda y Sabaya.



Solo en Huachacalla existe un cuartel militar y este está a una hora de Pisiga. Los efectivos se dedican a la instrucción militar y hay la orden para atender el contrabando en caso de emergencia. Sin embargo, su limitado equipo perjudica al control en fronteras. La ruta a Pisiga está en proceso de construcción y es vital por su vinculación directa con Iquique, Chile.



Existen vías cercanas al paso fronterizo que son utilizadas para el contrabando. Estas rutas, según los transportistas, están a tres horas de Pisiga y se trajina generalmente por las noches. El ministro Ferreira reconoció que existe escaso control en la zona, incluido Tambo Quemado, pero garantizó la presencia de efectivos militares en estas vías ilegales