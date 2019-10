Cristina Fernández une fuerzas en apoyo a Scioli

La presidenta argentina Cristina Fernández pidió este jueves a sus fuerzas a redoblar esfuerzos en apoyo del candidato oficialista Daniel Scioli para el balotaje contra el opositor de derecha Mauricio Macri el 22 de noviembre.



"Vamos por la victoria al balotaje", dijo al desestimar los rumores de una ruptura en la alianza oficialista. Varios medios de prensa indicaron en los últimos días que se habría quebrado la alianza en el interior del Frente para la Victoria de kirchneristas con peronistas inclinados al centroderecha, ante pronósticos de un triunfo de Macri en el balotaje.



Scioli, un peronista inclinado hacia la centroderecha, sumó 36,8% de votos en la primera vuelta el domingo, pero en sorpresivo crecimiento Macri, de la alianza centroderechista Cambiemos, cosechó 34,3%, con gran impulso hacia la segunda vuelta.



Antes de la despedida



El próximo 10 de diciembre, Fernández dejará su cargo pero va a "estar junto al pueblo cuando sea necesario", indicó en su primera intervención pública tras las elecciones presidenciales del pasado domingo.



"El 10 de diciembre dejo de ser presidenta, pero siempre, sépanlo, voy a estar junto al pueblo cuando sea necesario", dijo ante los militantes que abarrotaron los patios de la Casa Rosada. "No hace falta estar sentada en ningún sillón de presidente, hace falta estar en el corazón de cada uno", añadió.



Las críticas al opositor



La presidenta criticó con suma dureza al macrismo por "disfrazarse" en la campaña política, apoyando medidas que "en el Congreso votaron en contra y ahora dicen arrepentirse".



"Acaban de decir que se arrepienten de no haber votado la ley de matrimonio igualitario. Dicen ahora estar de acuerdo con que Aerolíneas Argentinas y la petrolera YPF sigan en el Estado. Nosotros somos lo que somos, mal o bien. No somos un día una cosa y otro día otra", manifestó.



Antes de la campaña, Macri se había opuesto a las estatizaciones de la empresa petrolera, de Aerolíneas, del Correo, de los fondos jubilatorios y dijo que el país debía pagar el juicio en Nueva York de fondos "buitres" (especulativos), pero ha modificado sus planteos.